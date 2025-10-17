Реставрацию скульптуры "Метеорит" в Набережных Челнах планируют завершить к началу ноября

Работа художника-монументалиста Ильдара Ханова создана в соавторстве с его братом Ильгизом Хановым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Реставрацию скульптуры "Метеорит" в Набережных Челнах планируется завершить в конце октября - начале ноября, сообщили ТАСС в девелоперской компании "Талан".

"Сейчас идет реставрация скульптуры "Метеорит" в Набережных Челнах авторства Ильдара и Ильгиза Хановых. На данный момент на объекте идет расчистка скульптуры от старой краски, работа с трещинами, которые образовались за время взаимодействия скульптуры с внешней средой (ей более 40 лет), основная цель - возвращение скульптуре целостности. Скульптор планирует завершить работы в конце октября - начале ноября", - сообщили в компании.

Городская реликвия художника-монументалиста Ильдара Ханова создана в соавторстве с его братом Ильгизом Хановым в 1981 году из бетона и смальты. "Талан" выступает спонсором восстановления скульптуры, уточнили в пресс-службе девелопера.

"Мы рады участвовать в возрождении работ знакового для города скульптора. Для нас это возможность быть причастным к сохранению городской идентичности Набережных Челнов и дополнительный способ выражения ценностей нашей компании", - прокомментировал директор филиала "Талан" Айрат Бадертдинов.