Сафронов: "Бриллиантовая бабочка" станет хорошим соперником старых премий

По словам академика Российской академии художеств Никаса Сафронова, кино должно быть независимым

Никас Сафронов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Бриллиантовая бабочка" станет достойной альтернативой для политизированных, уже изживающих себя кинопремий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"Сегодня в области кино рождается новая звезда - "Бриллиантовая бабочка" - премия, которая, убежден, займет свое место под солнцем и будет действительно объективной. В последние годы мы видим, как многие премии перестают быть объективными, все больше зависят от политики", - отметил Сафонов.

По словам собеседника агентства, кино должно быть независимым.

"Оно должно быть чистым, и награды должны получать профессионалы в своей области: режиссеры, актеры, сценаристы и другие деятели, которые причастны к процессу создания кино. Надеюсь, что "Бриллиантовая бабочка" будет достойно представлена в мировом пространстве. Те люди, которые снимали свое кино, но не могли попасть на премию в силу определенных политических обстоятельств в мире, могут сегодня надеяться, что они получат награду за свою игру или свою профессиональную деятельность на "Бриллиантовой бабочке", - отметил он.

"Я благодарю организаторов премии еще и за то, что она создает прецедент - появляется достойный соперник для других премий, которые существуют долгие годы, но начинают себя изживать. Верю, что благодаря этой премии все мы сможем посмотреть хорошее настоящее кино", - заключил художник.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, остальные лауреаты - эквивалент $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".