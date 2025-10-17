Любимова вручила государственные награды работникам культуры

Также министр культуры вручила нагрудные значки народным артистам России

Редакция сайта ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила артистов и работников культуры орденами и медалями, передает корреспондент ТАСС.

"Важно сказать от лица всех моих коллег слова благодарности вам, вашим учителям, которых мы сегодня вспоминаем, и вам как учителям, потому что многие из вас, получив то невероятное знание от тех потрясающих людей, вы точно так же их сохранили, сберегли, приумножили. И однажды ваши ученики тоже придут сюда, чтобы также поблагодарить и вас, вспомнить родных и близких, получить заслуженную награду и броситься снова в свой бой, в свое творчество", - сказала Любимова.

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени из рук министра получил гендиректор Московского академического театра оперетты Владимир Тартаковский. Ордена "За заслуги в культуре и искусстве" были вручены артистке Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П.Осипова Алле Догадовой и артисту-дрессировщику Российской государственной цирковой компании Анатолию Соколу-Садоху.

Режиссер-постановщик и хореограф Владислав Дружинин получил медаль "За труды в культуре и искусстве". Со сцены он вспомнил своих учителей.

"Такие дни, такие минуты, заставляют нас оглядываться на вчерашний день. Кроме моей бесконечной благодарности министерству, хочу сказать спасибо своим учителям: Георгию Александровичу Товстоногову, Ивану Эдмундовичу Коху. <…> Мы пришли к сегодняшнему дню благодаря тому, что они нас хорошо учили. Мы с возрастом начинаем это понимать. <…> И мы своим ученикам способны вот этот мостик, который из семидесятых годов пришел в наше время, передать, <...> вот эти бесценные знания, которые мы получали в свое время", - сказал Дружинин.

Также Любимова вручила нагрудные значки народным артистам РФ. Их получили артистка Большого Московского цирка Елена Бараненко, артист-кукловод театра кукол имени С.В.Образцова Владимир Беркун и артистка театра им. Вахтангова Лидия Вележева. Нагрудные знаки заслуженного артиста получили заместитель главного хормейстера Большого театра Александр Критский, вокалист "Геликон-оперы" Дмитрий Скориков, артист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П.Осипова Андрей Целковский и артист-эквилибрист Большого Московского цирка Роман Чижов.

Награды на церемонии получили в том числе заслуженные работники культуры РФ. Несколько деятелей культуры получили благодарность и почетные грамоты президента, а также почетные грамоты правительства России.