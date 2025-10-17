В "Острове мечты" в Москве пройдет художественный фестиваль с выставкой и лекциями

Участники смогут узнать о новых техниках и материалах, трендах в современном искусстве, особенностях российского и международного арт-рынков, а также о возможностях поддержки талантливых авторов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Выставка живописи и графики, а также художественные мастер-классы и лекции пройдут в культурно-развлекательном комплексе "Остров мечты" в Москве с 24 октября по 2 ноября в рамках Международного фестиваля детско-юношеского творчества и педагогических инноваций "Кубок России по искусству - Ассамблея искусств". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кластера.

"Фестиваль объединяет три ключевые программы - выставочную, конкурсную и образовательную. Гостей ждут масштабные экспозиции, творческие выступления и уникальные мастер-классы, раскрывающие мир современного искусства во всей его многогранности. Посетители смогут увидеть работы художников, чьи идеи и энергия формируют образ искусства XXI века. Экспозиция включает произведения живописи и графики", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в рамках фестиваля 26 октября с 12:00 до 18:00 пройдут образовательные программы - лекции, мастер-классы, демо-классы и творческие встречи с признанными мастерами. Участники смогут узнать о новых техниках и материалах, трендах в современном искусстве, особенностях российского и международного арт-рынков, а также о возможностях поддержки талантливых авторов.

Все занятия проходят в интерактивном формате и будут интересны как детям и подросткам, так и взрослым, педагогам и профессионалам. На главной сцене состоится концерт, который объединит певцов, танцоров, театры моды и чтецов. А 2 ноября с 12:00 до 17:00 гостей ждет торжественный гала-концерт финалистов и церемония награждения. Вход на мероприятия свободный.