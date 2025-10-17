На премию для управленцев в сфере культуры подали 5 тыс. заявок

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. На Национальную премию для управленцев в сфере культуры подали заявки 5 тыс. человек. Об этом сообщили на сайте министерства культуры.

"На премию подано уже 5 тыс. заявок - от руководителей профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, а также творческих коллективов и культурных проектов", - указано в сообщении.

Как отметил замминистра культуры РФ Сергей Першин, в сфере культуры существует немало наград и других форм признания для тех, кто занимается искусством, но есть еще и работники культуры, чей труд невидим для зрителя, - это управленцы.

"Сейчас в нашей стране работает более 90 тыс. учреждений культуры, это уникальная система, подобной которой нет в мире. И во всех этих учреждениях - от больших организаций федерального масштаба и до муниципальных домов культур в самых отдаленных уголках страны - есть руководители, чьи решения влияют на развитие всей отрасли. Чтобы поддержать эту целевую аудиторию и отметить их вклад в общее дело, появилась Национальная премия для управленцев в сфере культуры", - привели на сайте Минкультуры слова замминистра.

В экспертный совет, который будет оценивать участников, вошли 48 человек. Среди них представители органов власти и директоры государственных учреждений культуры, представители федеральных общественных организаций, эксперты в области культуры, государственного управления и стратегического развития, а также общественные деятели.

"Среди них: как директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор исторического парка "Россия - моя история" Иван Есин, генеральный директор ГУП "Большой Московский цирк" и народный артист России Эдгард Запашный, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина и другие. Секретарь Экспертного совета - генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов", - уточнили на сайте.

О премии

В рамках премии предусмотрено пять основных номинаций: "Руководитель органа власти в сфере культуры", "Руководитель организации культуры", "Руководитель творческого коллектива или творческой команды", "Руководитель проекта в сфере культуры", "Руководитель образовательного учреждения в сфере культуры". В каждой лауреатов будут награждать на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Также предусмотрены три специальные номинации: "Наставник", "Молодой руководитель" и "СВОя культура".

Церемония награждения лауреатов Национальной премии для управленцев в сфере культуры состоится в конце ноября.