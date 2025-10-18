В Вологде впервые пройдет книжный фестиваль

Мероприятие состоится в ходе Беловских чтений

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Школьный спектакль по произведению Василия Белова "Такая война" впервые откроет XII Всероссийские Беловские чтения "Белов. Вологда. Россия" - масштабный научно-просветительский литературный форум, который пройдет в Вологодской области с 20 по 25 октября в честь выдающегося писателя, сообщила ТАСС директор Вологодской областной универсальной научной библиотеки Татьяна Буханцева.

Впервые в 2025 году организован большой книжный фестиваль с ярмаркой изданий, встречами с писателями и художниками.

"В 2025 году мы открываем Беловские чтения школьным спектаклем "Такая война" по произведению Василия Ивановича, его поставил театр "Восьмой проспект", ученики школы №8. Ранее школьных спектаклей не было. В этом году решили, что хорошо начать Беловскую неделю с детей, с их понимания и интерпретации творчества Белова. Уникальное событие нынешнего форума - музыкальный концерт в честь юбилея вдовы писателя, Ольги Сергеевны Беловой, 7 января этого года ей исполнилось 90 лет. Ольга Сергеевна приедет к нам. Музыкальный вечер "Хранительница" в ее честь пройдет в областной филармонии 21 октября", - сообщила ТАСС Буханцева.

В 10-й раз состоится литературный фестиваль молодых авторов, которые приедут из разных уголков страны. Масштабным обещает быть Беловский диктант, который и в 2025 году будут писать во всех вологодских школах, ссузах, библиотеках, для него подбирают разные произведения писателя в зависимости от аудитории.

Ежегодно Беловские чтения объединяют и научные мероприятия, и развлекательные, среди таких - концерт вологодского мужского фольклорного коллектива "Оглобля" с частушечной программой "На все лады". День рождения писателя, 23 октября, начнется с церемонии возложения цветов к его памятнику в центре Вологды и мемориальной доске на его доме, в котором сейчас открыта мемориальная квартира. По традиции, участники съездят в родную деревню Белова - Тимониху.

"Впервые пройдет семейный калейдоскоп "Человек счастлив, пока у него есть Родина" - многоформатное мероприятие с играми и викторинами. Белов был патриотом, ярым защитником родной земли, поэтому в 2025 году выступит журналист, обозреватель "Российской газеты", военкор, писатель Максим Васюнов с программой "На передовую за героем. Фронтовые очерки в зоне СВО", - отметила руководитель библиотеки.

О Белове

В Беловскую субботу, 25 октября, пройдет книжный фестиваль с книжной ярмаркой и дискуссиями, посвященными новой деревенской прозе, патриотической и гражданской литературе. Ведущие издательства области презентуют свои книги, состоятся встречи с авторами и художниками-иллюстраторами. В Доме-музее Белова на весь день запланированы экскурсии.

Российский прозаик, поэт, публицист, сценарист, крупный общественный деятель Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимонихе нынешнего Харовского района Вологодской области. В 1964 году окончил Литературный институт им. Горького, вернулся в Вологду. В 1963 году был принят в Союз писателей СССР. Первой книгой стал сборник стихов "Деревенька моя лесная" (1961). Вышедшая в 1966 году повесть "Привычное дело" поставила имя Белова в разряд первых авторов "деревенской прозы". Белов издал более 130 книг на русском языке, его произведения переведены более чем на 30 языков. Умер 4 декабря 2012 года в Вологде на 81-м году жизни.