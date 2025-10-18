Краеведческий музей города Сланцы признали "Музеем России 2025"

Премию присудили в рамках конкурса "Музейный Олимп"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Музеем России стал Сланцевский историко-краеведческий музей в Ленинградской области. Премия присуждена в рамках масштабного конкурса "Музейный Олимп", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Реконструкцию краеведческого музея оценили не только жители и гости приграничного города Ленобласти, но и жюри самой престижной музейной премии: обновленная экспозиция с любовью рассказывает о малой родине с древности до наших дней. Звание "Музей России 2025" уезжает в город с шахтерской историей", - говорится в сообщении.

Сланцевский историко-краеведческий музей был закрыт на реконструкцию в 2022 году и вновь открыл свои двери для посетителей 12 апреля 2025 года. Работы проводились в рамках государственной программы "Культура Ленинградской области" под руководством ГБУК ЛО "Музейное агентство".

Новая экспозиция "Пять жизней одной земли" охватывает геологическое прошлое, археологию, этнографию, индустриальное развитие и размышления о будущем города. Музей разделен на три части: чилаут-зона с библиотекой и экспонатами, инсталляция "Шахта" с "Лабораторией истории" и квестом "Моногород от А до Я", также есть зал для временных выставок.

"Музейный Олимп"

Конкурс "Музейный Олимп" существует с 2009 года, а в 2024 году стал всероссийским. Конкурсная программа профессионального музейного форума направлена на выявление ориентиров профессионального роста музейных специалистов, привлечение внимания к проектам, задействовавшим темы и инструменты, важные для дальнейшего развития музейного сообщества, а также актуализацию социальной миссии музеев.

В 2025 году на конкурс было подано 189 заявок. Жюри определило победителей в шести номинациях, среди которых в категории "Экспозиция" победу одержала "Оружейная галерея" Государственного музея-заповедника "Гатчина" из Санкт-Петербурга. Лучшей "Выставкой" был признан проект Пермского краеведческого музея "Городу нужен герой", а в номинации "Музей - детям" победила программа "Археология - детям" от Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области. Звание лучшего "Музейного события" получили "Театральные сезоны" музея "Семенково" в Вологодской области, а титул "Музей России 2025 года" достался Сланцевскому историко-краеведческому музею с проектом "Сланцы: пять жизней одной земли". В номинации "Музейный шедевр" был отмечен реставрационный проект "Екатерина II. Личное пространство" Государственного музея-заповедника "Царское Село".