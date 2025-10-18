В Калининграде фестиваль Pianissimo примет музыкантов из восьми стран мира

В программе 11 сольных концертов классической музыки

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Зимний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo с участием талантливых музыкантов восьми стран мира пройдет в Калининграде на площадке филиала Государственной Третьяковской галереи с 5 декабря 2025 года по 6 февраля 2026 года. В программе - 11 уникальных сольных концертов классической музыки, сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковки.

"Это будет двухмесячный парад самой высокой академической музыки в исполнении суперталантливых пианистов из России, Сербии, Италии, Бельгии, Южной Кореи, Бразилии, ЮАР, Китая. Своим участием в фестивале Pianissimo они еще раз подтверждают, что музыка не знает границ", - сказала директор филиала Третьяковской галереи в Калининграде Камиля Байдильдина.

Филиал знаменитой Третьяковки, открывшийся в середине 2025 года, сразу привлек внимание организаторов Pianissimo, которые провели здесь Летний фестиваль фортепианной музыки. Тогда, в июне-августе, в нем приняли участие музыканты четырех стран. Фестиваль получил восторженную оценку более 2 тыс. слушателей, посетивших концерты.

"Мы счастливы продолжить сотрудничество с филиалом Третьяковской галереи в Калининграде, которое началось в рамках летнего сезона Pianissimo-2025. Гармония музыкальных произведений великих композиторов в исполнении молодых пианистов звучит в стенах современного центра культуры исключительно ярко, а берег Балтийского моря только подчеркивает это созвучие" - сказал продюсер и создатель проекта Pianissimo Алексей Городнев.

В Третьяковской галерее отметили, что стали известны имена всех участников зимней серии концертов фестиваля - это россияне Асхад Шогенцуков, Даниил Харитонов, Абисал Гергиев, Данил Ростовцев, Давиде Раналди из Италии, Иван Зец из Сербии, бельгиец Альфредо ван де Мунт, Сунмин Ким из Южной Кореи, бразилец Виктор Круэл, Айзек ван дер Мерве из ЮАР и Тянь Лан из Китая. Каждый признан профессиональным сообществом и уже отмечен премиями престижных конкурсов, многие активно гастролируют и дают сольные концерты на самых престижных площадках мира.

"Фестиваль Pianissimo прославляет молодые дарования. Новый зимний сезон предлагает еще больше имен и широкую географию. Музыка великих композиторов в исполнении пианистов нового поколения отечественной и зарубежной фортепианной сцены будет звучать в атриуме нашего нового музея, согревая в зимние вечера сердца слушателей", - подчеркнула Байдильдина.