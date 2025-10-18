Режиссер Бондарчук: качество российского кино достигло советского уровня

Председатель жюри ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" считает, что на это повлияла обстановка последних лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Качество документальных и художественных российских фильмов за последние годы выросло и достигло уровня советского кино, а в ближайшие годы оно продолжит повышаться благодаря влиянию спецоперации и приходу в отрасль ее ветеранов, уверена кинорежиссер, председатель жюри ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" Наталья Бондарчук.

"Никогда раньше я бы не сказала, что мы уже догнали советский кинематограф. В прошлом году у меня тоже было много фестивалей, и я говорила: документальное кино обгоняет художественное. В этом году я так сказать не могу - великолепные художественные ленты, самое главное, чтобы они дошли до зрителей", - отметила Бондарчук выросшее качество кинолент.

Она отметила, что пока в Севастополе проходят такие фестивали как "Святой Владимир", у множества зрителей есть возможность посмотреть фильмы бесплатно.

Бондарчук считает, что на ситуацию повлияла обстановка последних лет. "Почему повзрослело наше кино? Да потому что гражданское общество повзрослело. Слишком серьезное время, чтобы снимать, кто с кем развелся и у кого там что-то болит", - пояснила кинорежиссер.

Она выразила уверенность, что еще выше уровень российского кино поднимется, когда в сферу придут ветераны СВО - как это было с фронтовиками Великой Отечественной войны.

"Юные ветераны - юные ветераны этой войны, которым по 20 лет! Они появились, и они уже хотят свое кино делать. Вы понимаете, что это будет за кинематограф? Ведь если бы мой папа Сергей Федорович Бондарчук, которому в этом году исполнилось бы 105 лет, не был на войне, он бы не снял такие картины, как «Они сражались за Родину» или «Судьба человека». Он снимал именно с теми людьми, которые прошли войну. Это и Никулин, и все, кто рядом с ним были, - они были обожжены той войной. Поэтому мы [российский кинематограф] повзрослели, и никакой мальчик на метле - я имею в виду Гарри Поттера - не сможет догнать на своей метле наш отечественный кинематограф", - уточнила режиссер.