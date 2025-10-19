В Севастополе на киномарафоне РГО представят около 50 фильмов

Все киноленты будут связаны с работой Русского географического общества

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) покажет порядка 50 фильмов в ходе своего киномарафона в Севастополе, который стартовал в 19 октября и продлится целый месяц, сообщил ТАСС председатель севастопольского городского отделения РГО Владимир Воробьев.

Киномарафон открылся показом картины "Хищники большие и малые", в которой РГО под патронатом председателя попечительского совета Владимира Путина запустило сразу несколько масштабных программ по сохранению и изучению редких видов животных - амурского тигра, дальневосточного леопарда, ирбиса, белого медведя и других.

"Киномарафон будет идти целый месяц на всех площадках в Севастополе, включая учебные заведения. Порядка 50 фильмов в этом году будут показаны", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что все ленты будут так или иначе связаны с работой РГО, в том числе расскажут об экспедициях общества. Например, зрители смогут увидеть картину о будущем Арктики, о том, как жители региона будут избавляться от полярной ночи, что благополучно отразится на здоровье. Также кино повествует о возможности через 10-15 лет есть клубнику в городах Арктики круглый год и о доставках посылок дронами. Творческая мастерская "Студия -А" представит документальный фильм "Красное и черное" о животных из Красной книги, которые уже исчезли с земли, а также видах, численность которых вызывает беспокойство ученых.

Открытие киномарафона проходит в рамках ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир". В этом году для участия в фестивале к рассмотрению принято 322 полнометражных и короткометражных документальных и игровых фильма. Из них 30 картин отобраны в конкурсную программу в шести номинациях. Еще 30 будут представлены вне конкурса. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и при содействии правительства Севастополя и командования Черноморского флота РФ.