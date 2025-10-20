Сценарист Золотарев объяснил, почему ИИ не заменит драматургов

Искусственный интеллект может лишь имитировать писателя, так как "акт творения не под властью теории, он не является наукой", объяснил эксперт

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/ Нейросети не способны писать полноценные сценарии, поскольку драматургия не подчиняется теории и строгим правилам. Таким мнением в интервью ТАСС поделился киносценарист Андрей Золотарев, известный по проектам "Лед", "Тренер", "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"ИИ не может заниматься драматургией. Нейросеть компилирует, и ей нужны правила, чтобы существовать. В драматургии правил нет. Теории, которая объясняла бы, как писать, не существует, есть только та, которая позволяет ретроспективно оценивать уже готовый текст", - пояснил Золотарев.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект может лишь имитировать писателя, но не заменить живого автора в создании историй.

"Акт творения не под властью теории, он не является наукой. Из-за этого нейросети очень сложно встать на позицию автора. Она всего лишь имитирует писателя", - отметил сценарист.

Говоря о кинопроизводстве, Золотарев заметил, что применение нейросетевого контента в кино и видеопроизводстве сталкивается с биологическими особенностями человека.

"Мы биологически так заточены, что, когда мы смотрим на лицо человека, любые изменения в его мимике, мы видим и чувствуем подсознательно. <…> По этой причине, когда мы смотрим короткие видео, сделанные нейросетями, вопросов не возникает. Когда речь идет про длинный фильм, мы начинаем испытывать неловкость уже через полторы-две минуты, потому что подсознание говорит нам: "это фейк", - отметил собеседник агентства. Золотарев добавил, что ИИ быстро "заполнит" рынок анимации, однако полноценная передача опыта через кино произойдет позже по мере развития и комбинирования технологий.

