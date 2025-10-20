Михалков: западный кинематограф теряет свое положение из-за утраты человечности

Когда человек снимает картину о том, как женщина живет с автомобилем, это значит, что творца уже перестало волновать все остальное, заявил председатель Союза кинематографистов РФ

МОСКВА, 20 октября. /корр. ТАСС Полина Богомолова/. Западный кинематограф теряет свое положение в мире, потому что процесс поиска смысла себя изжил, и творец начинает искать смысл там, где "человеческого мало". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

"На мой взгляд, западный кинематограф, который всегда был лидером, на сегодняшний день теряет свое положение именно за счет того, что себя изжил процесс поиска смысла. Когда человек снимает картину о том, как женщина живет с автомобилем, это значит, что творца уже перестало волновать все остальное, что является человеческим, он уже ищет там, где человеческого мало. Любое искривление, оно всегда поначалу интересно, как окно Овертона", - сказал Михалков.

Он подчеркнул, что, когда режиссер перестает интересоваться поиском смыслов, тогда кинематограф перестает быть искусством и остается только ремеслом.

"Посмотрите на современное искусство. Образом мира стал обман - одно выдается за другое. За миллионы долларов продается ничто, кусок дерева. Это ведет к упразднению мастерства. Великие художники, даже когда они уходили потом в другие сферы, скажем, из реального искусства уходили в "Бубновый валет" (авангардное объединение художников в период Серебряного века - прим. ТАСС). Сегодня же совершенно не обязательно владеть ремеслом для того, чтобы стать очень богатым инсинуатором. Не предполагал, что "Голый король" Шварца станет документальным произведением", - добавил режиссер.