Сценарист Золотарев уверен в переиздании "Трудно быть богом" после выхода сериала

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сценарист Андрей Золотарев, написавший сценарий для экранизации повести Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом", выразил уверенность, что выход сериала приведет к переизданию оригинального произведения.

"После выхода фильмов издательства часто переиздают книги, растет интерес. Я уверен, что и "Трудно быть богом" переиздадут", - сказал он в интервью ТАСС.

Сценарист отметил, что хотя создатели не делают повышение интереса к повести основной задачей, это является "приятным побочным эффектом" кино. "Мы очень надеемся, что этот проект заставит людей вернуться к повести", - добавил он.

Золотарев также сообщил, что появится в сериале в эпизодической роли, камео. "В основном я езжу на площадку, поскольку в "Трудно быть богом" я появлюсь в кадре, у меня будет камео", - сказал Золотарев. Проводя параллель с предыдущим опытом участия в кинопроектах, сценарист отметил, что камео в сериале станет для него первым, не связанным с образом журналиста.

О сериале

"Трудно быть богом" - восьмисерийный проект совместного производства "НМГ студии" и Team Films для Wink и НТВ при поддержке ИРИ. В настоящее время проходят съемки: часть материала была снята в Иране, сейчас они продолжаются в Москве в кинопарке "Москино". Специально для съемок была построена одна из самых масштабных декораций.

Роли в сериале исполнят Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Федор Лавров, а также сербский актер Александар Радойичич и другие артисты, имена которых пока не разглашаются. Режиссер картины - Дмитрий Тюрин.

