Евгений Князев: российскому театру не хватает современной драматургии

По словам ректора института им. Щукина, если произведения классической литературы правильно преподнести, то они "будут звучать очень по-современному"

Редакция сайта ТАСС

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российскому театру недостает хороших современных пьес. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился ректор Театрального института имени Бориса Щукина народный артист РФ Евгений Князев.

"Современной драматургии. Понимаете, хорошей драматургии много не бывает. Если появится какая-то хорошая пьеса, если авторы смогут нащупать тему, которая будет задевать современного человека, это будет очень здорово", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, чего не хватает российскому театру.

Князев заметил, однако, что сегодня по-прежнему актуальной остается классика. Если произведения классической литературы правильно преподнести зрителю, они, по словам актера, будут звучать очень по-современному. Авторы классики на то и гении: работая над своими текстами, они как бы предвидели будущее, при этом не задумываясь о нем", - заключил артист.