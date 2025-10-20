Главархив открыл новую онлайн-выставку ко дню основания цирка на Цветном бульваре

В экспозиции можно увидеть фотографии артистов цирка с 1880-х по 1999 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новая онлайн-выставка, посвященная 145-летию со дня создания Московского цирка на Цветном бульваре, открылась в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главархива.

"20 октября исполняется 145 лет со дня открытия в Москве Первого стационарного цирка (с 1996 года - Московского цирка на Цветном бульваре имени Юрия Никулина). К этой дате Главархив открыл новую онлайн-выставку "У истоков. К 145-летию цирка Альберта Саламонского (Московского цирка на Цветном бульваре имени Юрия Никулина)", которая размещена в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", зале "1950-2000 гг.", разделе "Медиатека", подразделе "Выставки", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что с 1880 по 1913 год цирк носил имя своего основателя - потомственного циркового артиста и наездника Альберта Саламонского. В составе новой экспозиции представлено предписание московского генерал-губернатора князя Владимира Долгорукова, разрешающее построить стационарное здание цирка в Сретенской части Москвы, по Цветному бульвару, и тем самым удовлетворить ходатайство прусского подданного, содержателя лучшего цирка в Европе, артиста Альберта Саламонского. Также представлены планы здания и цирковой арены внутри.

На выставке можно увидеть фотографии артистов цирка с 1880-х по 1999 год, снимки с выступлений известных дрессировщиков - Маргариты Назаровой, Вальтера Запашного и Терезы Дуровой. Представлены и архивные кадры с артистами - основателями цирковых династий, выступавших в Советском Союзе, программы выступлений московского цирка 1940-х годов, стихи и газетные вырезки, рассказывающие о развитии советского цирка. Здесь же можно узнать, какие животные выступали на арене цирка, были ли у воздушных гимнастов звания мастеров спорта и какой русский клоун выступал в образе-маске бродяги, придуманной Чарли Чаплиным.