Николай Бурляев выпустит книгу о Никите Михалкове

Народный артист РФ отметил, что дружит с режиссером с 13 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Повесть "Никита" народного артиста РФ режиссера, писателя и депутата Госдумы Николая Бурляева поступит в продажу в течение ближайшего месяца. Книга посвящена народному артисту РСФСР актеру и режиссеру Никите Михалкову.

"Я снимал картины о тех, кто составляет огромную часть моей жизни. <…> И когда мы с Дмитрием Чернецовым закончили наш третий документальный фильм, он спросил: "Ну и что будем делать дальше?". Сразу я не ответил. <…> А потом, когда остался один, задумался: "Кого еще я могу назвать "человеком моей судьбы"? Никита Михалков! Ведь мы же дружим с 13 лет. И вот тогда я написал эту книгу - книгу "Никита", - сказал Бурляев во время презентации издания на пресс-конференции в ТАСС.

Режиссеров на протяжении уже более 60 лет связывает крепкая дружба. Ранее Бурляев завершил работу над одноименным фильмом, посвященным народному артисту, - и произведение, и кинолента приурочены к юбилею Никиты Михалкова: 21 октября 2025 года мастеру исполняется 80 лет.

Жанр своего произведения Бурляев определяет как повесть. "Книга охватывает 66 лет не только жизни Никиты Сергеевича, но и жизни всей нашей страны. Жизни со всеми ее перипетиями, перестройками, расстрелом Белого дома, затрагивается тема бомбардировки Югославии. Вот об этом повествует произведение", - добавляет автор. Бурляев заметил, что показывал рукопись "Никиты" самому Михалкову. "Все здесь правда, Коля", - приводит он реакцию артиста на написанное.

Повесть "Никита" выходит в издательстве "Карандаш", ее объем - 80 страниц. Издание включает архивные фотографии, иллюстрации. Над оформлением книги работали Александр Васендин и Владимир Ермолин. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь Бурляева Владимир Головкин, "Никита" должен появиться на полках книжных магазинов в течение ближайшего месяца.