Президент "Ленкома" сообщил, что Збруев находится в больнице

По словам Марка Варшавера, народного артиста РСФСР могут выписать в течение нескольких дней

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев находится в больнице, его могут выписать в течение нескольких дней. Об этом сообщил ТАСС президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

"Дорогие почитатели таланта Александра Викторовича Збруева. Хочу всех порадовать: он в хорошем состоянии и выглядит замечательно. Дай бог, чтобы и дальше он так себя чувствовал. Я думаю, еще несколько дней - и Александр Викторович будет дома, будет готовиться к выходу на сцену. Спасибо всем тем, кто радуется за то, что наш замечательный актер находится в хорошем состоянии", - сказал он.

Ранее Варшавер сообщил ТАСС о том, что в ночь с 8 на 9 октября Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с "жалобами по урологической части". Впоследствии актера перевели в другое медицинское учреждение. По словам Варшавера, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "Александр Викторович проверяет организм. Я с ним разговариваю несколько раз в день: он в замечательной форме, энергичен, очень хвалит пребывание в этой больнице, к нему хорошо относятся", - отмечал в беседе с агентством президент "Ленкома".