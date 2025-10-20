Анна Ярина стала директором департамента кинематографии Минкультуры
Редакция сайта ТАСС
13:49
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Анна Ярина назначена директором департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.
"20 октября 2025 года Анна Ярина назначена директором департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России. В январе 2025 года она была назначена на должность заместителя директора департамента", - указано в сообщении.
Ранее департамент возглавлял Дмитрий Давиденко.