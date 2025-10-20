В Москве пройдет вручение премии "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева

В короткий список номинантов в категории "Длинная проза" вошли книги "Золото Умальты" Ольги Погодиной, "Заветный берег" Ольги Рожневой, "Лилька" Льва Сысорова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вручение Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева состоится 5 декабря в Москве. Об этом сообщил куратор премии Роман Косыгин.

"5 декабря в Фонде культуры <…> уже в седьмой раз будет вручаться премия ["Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева]", - сказал он на пресс-конференции, посвященной объявлению короткого списка номинантов седьмого сезона премии.

В короткий список номинантов в категории "Длинная проза" вошли книги "Золото Умальты" Ольги Погодиной, "Заветный берег" Ольги Рожневой, "Лилька" Льва Сысорова. В номинации "Короткая проза" представлены произведения "Осколки студеного лета" Антонины Гилевой, "Неодолимая тишина света. Русский хтонический рассказ" Алексея Небыкова, "Тундра помнит" Улиты Котельниковой. Книги "Тигренок, на которого не хватило красок" Екатерины Згурской, "Первая скрипка не умирает" Анатолия Валевского и "Земля леопардов" Надежды Ташлыковой вошли в номинацию "Проза для детей".

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Впервые лауреаты премии были названы в декабре 2019 года. За шесть сезонов на соискание премии поступило более 700 заявок от писателей из 49 регионов России, а также от соотечественников, проживающих за рубежом.