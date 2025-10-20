Статья

Тони Старк, Винсент Вега и "Кит". Какие фильмы воскресили карьеру голливудских актеров

Недавно исполнительница роли Гермионы в "Гарри Поттере" Эмма Уотсон дала интервью и заявила, что она приостановила актерскую карьеру из-за давления. Рассказываем, кому из актеров удалось вернуться после жизненных сложностей и длительных перерывов

Джон Траволта в фильме "Лихорадка субботнего вечера" © MPTV via Reuters Connect

Брендан Фрейзер

Первые серьезные роли пришли к Фрейзеру в начале 90-х, но слава обрушилась после фильма "Джордж из джунглей" 1997 года. Фильм не был высоко оценен критиками, но имел коммерческий успех — атлетизм и харизма Брендана покорили зрителей. Однако красивый торс дался ему непросто — когда он готовился к роли, ему пришлось придерживаться очень строгой диеты, которая даже стоила ему кратковременной потери памяти.

Вершиной карьеры актера долгое время считался блокбастер "Мумия", где Фрейзер сыграл главную роль. Картина собрала более $400 млн долларов в прокате и стала началом франшизы. Но обошлась самому актеру несоразмерно дорого.

Фрейзер на съемках исполнял трюки самостоятельно и шаг за шагом разрушал свое тело. Во время съемок третьей части, как признался Фрейзер, на ходу его держали изолента и лед, и он "ежедневно строил для себя экзоскелет". Травмы, которые он получил за эти годы, потребовали множественных операций на позвоночнике и коленях.

Брендан Фрейзер в фильме "Мумия" © Keith Hamshere/ Universal Studios/ Getty Images

В 2006 году у старшего сына Фрейзера диагностировали расстройство аутистического спектра — актер был убит горем. Через год подала на развод жена: суд постановил, что Брендан должен выплачивать алименты в размере $50 тыс. в месяц. Вкупе с затратами на постоянные операции его доходы резко сократились. В 2013 году он снова обратился в суд для сокращения выплат, но бывшая жена обвинила его в мошенничестве, и разбирательства затянулись на годы. Большинство картин с Фрейзером в тот период проваливались в прокате.

В 2016 году перед важным интервью для продвижения сериала "Любовники", в котором он получил роль, у Брендана умерла от рака мама. Тот диалог стал вирусным в интернете — Фрейзер на видео говорил шепотом и едва сдерживал слезы.

В 2018 году актер впервые рассказал об инциденте, приключившемся с ним 15 лет назад, — именно это событие, как он заявляет, разрушило его карьеру. На мероприятии Голливудской ассоциации зарубежной прессы ее тогдашний президент совершил в отношении Фрейзера сексуальное домогательство. "Я почувствовал себя больным. Я почувствовал себя маленьким ребенком. У меня в горле встал комок. Я думал, что расплачусь. Я чувствовал себя так, будто на меня вылили невидимую краску", — вспоминал Фрейзер. Представители актера потребовали от организации публичных извинений, но президент своей вины не признал, хотя извинился. Он сказал, что "неуместно прикоснулся" к Фрейзеру, но лишь в качестве шутки.

После инцидента Брендан впал в депрессию и начал винить себя. С его точки зрения, именно тогда его внесли в неофициальный черный список Голливуда.

Актер, пережив кризис, стал постепенно возвращаться на экраны, но переломным для него стал 2021 год — режиссер Даррен Аронофски объявил, что в его новой картине "Кит" главную роль исполнит Фрейзер. Постановщик более 10 лет искал, кто может сыграть персонажа в картине, но, увидев малобюджетный бразильский фильм "Путешествие на край ночи" (2006), где был задействован актер, сразу же пригласил его.

"Кит" — фильм о затворнике с ожирением, пытающемся восстановить связь с отчужденной дочерью. Для роли Фрейзеру требовалась полная физическая трансформация — был создан инновационный костюм с использованием 3D-печати, который весил 90 кг.

Эта роль принесла актеру признание: на Венецианском кинофестивале Фрейзер получил шестиминутную овацию, а на "Оскаре" стал лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" и, кстати, первым канадцем, получившим эту награду. Жизнь Фрейзера — череда трагических обстоятельств, но его триумфальное возвращение даже породило культурный феномен Brenaissance (Brendan + Renaissance). Сейчас Фрейзер занимается не только актерской деятельностью, но и благотворительностью, помогая людям с ограниченными возможностями.

Джон Траволта

Траволта бросил школу и отправился в Нью-Йорк, чтобы начать театральную карьеру. После первого успеха на телевидении в 1977 году к нему пришел и колоссальный успех в кино — выход танцевальной драмы "Лихорадка субботнего вечера" превратил актера в суперзвезду. Фильм собрал более $237 млн ($673 млн с учетом инфляции на 2024 год) с бюджетом $3 млн, а Траволта получил номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль, став одним из самых молодых номинантов в истории этой категории. Саундтрек Bee Gees вошел в топ самых продаваемых в истории — среди песен были такие хиты, как Stayin’ Alive, How Deep is Your Love и More Than a Woman.

Следующий триумф — мюзикл "Бриолин", в бродвейской постановке которого он играл ранее. Картина также стала одной из самых кассовых в десятилетии, а песни, которые Траволта исполнил для фильма, вошли в топы чартов. В 1980 году он сыграл в фильме "Городской ковбой", а в 1981 — в картине Брайана Де Пальмы "Прокол", которую высоко оценили критики, хотя фильм провалился в прокате.

Вслед за провалом в прокате "Прокола" началось и стремительное падение самого Траволты. В 1983 году вышел сиквел "Лихорадки" — "Остаться в живых", который снимал Сильвестр Сталлоне. Но, несмотря на ожидания, фильм не только провалился в прокате, но и был уничтожен критиками.

А драма "Идеальный" об аэробике, вышедшая в 1985 году, вообще чуть ли не похоронила карьеру Траволты. "Я думал, что, возможно, больше не хочу, чтобы моя карьера продолжалась. Я не знал, смогу ли я выдержать все это. Стоило ли удовольствие от съемки фильма боли от его выпуска?" — говорил актер после провала ленты. Он даже задумывался о том, чтобы стать пилотом пассажирских авиалиний. Утратив чутье на хорошие роли, в 80-х Траволта отказался от нескольких фильмов, которые смогли бы его реабилитировать. Например, от картины "Американский жиголо", роль в котором впоследствии досталась Ричарду Гиру.

Ума Турман и Джон Траволта в фильме "Криминальное чтиво" © Miramax Films/ Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

Вернуться ему удалось благодаря Квентину Тарантино. Подбирая актера на роль Винсента Веги в "Криминальном чтиве", режиссер увидел фильм "Прокол" и понял, кто подходит идеально. "Вся остальная индустрия говорила мне, что я сумасшедший", — говорил Тарантино. Он сказал представителям студии, что если они не считают выступление Траволты в "Проколе" великолепным, то, возможно, ему вообще не нужно снимать "Чтиво" с ними.

Фильм стал сенсацией Каннского кинофестиваля и культурным феноменом. Траволта получил вторую номинацию на "Оскар" и мгновенно вернулся в список самых востребованных актеров Голливуда. Тогда СМИ писали, что Тарантино дал Траволте второй шанс.

Деми Мур

Молодая актриса сбежала из дома в 16 лет — все детские годы ее окружали скандалы и насилие. Оказавшись в Лос-Анджелесе, она вышла замуж за музыканта Фредди Мура и получила новую фамилию, с которой живет по сей день.

Деми работала в модельном агентстве и параллельно пробовала себя в низкобюджетном кино. После дебюта в 1981 году и работы в мыльной опере "Главный госпиталь" (1982–1984) ее прорывными картинами стали "Огни святого Эльма" (1985) и "Что случилось прошлой ночью" (1986), в которых она снялась в составе Brat Pack — группы актеров, которые прозвали так из-за частого появления вместе в подростковых фильмах в 80-х. Но к тому времени Мур начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а во время съемок даже присоединилась к программе реабилитации. Фильмы, в которых снималась актриса, критики считали посредственными, зато сама она стремительно набирала популярность. В 1987 году она вышла замуж за Брюса Уиллиса — у пары родились три дочери.

Настоящая слава к актрисе пришла в 1990 году с успехом романтической драмы "Привидение" с Патриком Суэйзи и Вупи Голдберг. Фильм собрал полмиллиарда долларов при бюджете $22 млн и стал классикой. Мур получила свою первую номинацию на "Золотой глобус" и достигла статуса голливудской звезды.

Деми Мур в фильме "Привидение" © Paramount Pictures/ Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

За этим успехом в карьере актрисы последовала череда коммерческих хитов — судебная драма "Несколько хороших парней" (1992), в которой она снялась с Томом Крузом и Джеком Николсоном, "Непристойное предложение" (1993) с Робертом Редфордом и др. В 1996 году Деми стала самой высокооплачиваемой актрисой в истории кино, получив $12,5 млн за главную роль в фильме "Стриптиз".

Приняли эту картину ужасно, и именно после нее карьера Мур стала рушиться — тогда она получила антинаграду "Золотая малина" за худшую женскую роль. СМИ обрушились на актрису с беспрецедентной жестокостью. Её стали называть Gimme Moore ("Дай мне Мур" — игра слов с give me more, "дай мне больше"), обвиняя в жадности.

А когда в прокате провалился и "Солдат Джейн" (1997), где актриса специально побрила голову для роли первой женщины в спецназе ВМС, Мур ушла из кино, чтобы посвятить себя браку и воспитанию дочерей, но вместо этого вскоре последовал развод с Уиллисом.

Вернувшись через три года, она снималась много, но не снискала новой славы, попадая в светские скандалы. В какой-то момент Мур начала задаваться вопросом, не "завершилась" ли ее актерская карьера. Но затем в ее жизнь пришел сценарий французского режиссера Корали Фаржа — боди-хоррор "Субстанция". Фильм показали на Каннском кинофестивале, где он получил 13-минутную овацию стоя — самую продолжительную на фестивале того года. Фаржа выиграла приз за лучший сценарий. На "Золотом глобусе" Мур выиграла первую награду в карьере — за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле. "Мне говорили, что я — "попкорновая актриса". Что это значило для меня: что мне не позволено, что я не могу быть признана. И я купилась на это. Я в это поверила. И это разъедало меня со временем. <…> Пока не пришла "Субстанция". Вселенная сказала мне: "Ты еще не закончила", — говорила Мур на награждении.

Роберт Дауни — младший

Актер родился в семье режиссера-авангардиста и дебютировал в кино в пять лет. Но ранний старт имел темную сторону: отец, сам боровшийся с зависимостью, позволил сыну попробовать марихуану в возрасте шести-восьми лет. Дауни вспоминал, что это был способ создать эмоциональную связь с ним.

В 80-х Дауни-младший снимался, как и Деми Мур, в подростковом кино, но к концу десятилетия сыграл несколько успешных ролей, сделавших его относительно популярным. Среди них было участие в комедии "Снова в школу" (1986), хорошо оцененный детектив "Верящий в правду" (1988) и др. В 1987 году он сыграл в криминальной драме "Меньше нуля" наркомана, предвосхитив свою судьбу.

Триумфом Роберта стала роль Чарли Чаплина в одноименном биографическом фильме 1992 года. Тогда он получил свою первую номинацию на "Оскар" и забрал награду BAFTA. Критики восхищались его способностью передать физическую комедию и эмоциональную глубину звезды Золотого века Голливуда.

Роберт Дауни-младший в фильме "Чаплин" © Carolco Pictures/ Getty Images

Но к середине 90-х зависимость Дауни от наркотиков, которая началась еще в детстве, стала катастрофической. В 1996 году он попробовал героин, и с того момента его жизнь пошла под откос. Полиция остановила Дауни за превышение скорости и обнаружила героин, кокаин и незаряженный пистолет. Несколькими часами позже он был найден без сознания в доме соседа — в детской спальне, куда он забрел под воздействием веществ. Через год он пропустил тест на наркотики и был отправлен в тюрьму на четыре месяца, в 1999-м история повторилась, и Дауни провел за решеткой год.

После освобождения в 2000 году он получил роль в сериале "Элли МакБил" и выиграл "Золотой глобус", но через год полиция нашла его босым бродящим по улице под воздействием наркотиков. После ареста продюсеры сериала уволили Дауни, хотя именно его персонаж спас рейтинги шоу.

К этому моменту Роберт был на грани банкротства — бездомный и фактически закончившийся как актер. Спас его не кто иной, как Мел Гибсон, с которым они снимались еще в 1990 году в фильме "Эйр Америка". Он поверил в актера и оплатил за него страховой залог для съемок в "Поющем детективе" (2003). Потом были съемки фильма "Готика", на которых он познакомился с продюсером Сьюзан Левин. У них завязались отношения, и девушка поставила ультиматум: "Станешь трезвым или потеряешь меня". Дауни понял — ему есть что терять. В 2005 году они поженились, и Роберт не пьет и не принимает вещества уже больше 20 лет.

В 2006 году Marvel Studios готовила свой первый самостоятельно финансируемый фильм — "Железный человек". Компания буквально ставила все на успех этой картины, которая должна была запустить кинематографическую вселенную. Режиссер картины Джон Фавро хотел видеть в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка именно Дауни-младшего, но студия была против из-за прошлого актера. Однако постановщик был убежден в успехе своей идеи, и Роберта все-таки наняли, хотя и всего за полгода до начала съемок.

"Железный человек" вышел в 2008 году и стал сенсацией. Фильм собрал $585 млн по всему миру и запустил самую успешную франшизу в истории кино. Дауни сыграл героя в 10 фильмах серии и несколько лет был самым высокооплачиваемым актером мира.

После окончания контракта Роберт вернулся в более серьезное кино — он сыграл Льюиса Штрауса в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в 2023 году. За эту роль он получил свой первый "Оскар", третий личный "Золотой глобус" и вторую премию BAFTA. "Работа над собой — это путешествие на всю жизнь. Я благодарен каждому, кто верил в меня, когда я сам в себя не верил", — говорил Дауни.

Даниил Хмелевской