Статья

Тайны "Алмаза Регента", пережившего покушение. Отрывок из книги "Проклятые драгоценности"

Об истории легендарного бриллианта, который был талисманом Наполеона, а сегодня хранится в Лувре

"Алмаз Регента" © Shonagon/ Public Domain via Wikimedia Commons

19 октября в Лувре произошло дерзкое ограбление — за четыре минуты злоумышленники похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона. Самый ценный экспонат — "Алмаз Регента" преступники не тронули. Примечательно, что огромный бриллиант за свою многовековую историю видел грабителей неоднократно. О бытовании алмаза и его непростой судьбе подробно рассказывает Ана Триго в книге "Проклятые драгоценности", вышедшей в сентябре в издательстве "Альпина Паблишер". Публикуем фрагменты текста, в которых говорится о том, как появился "Алмаз Регента", почему он считался проклятым и как стал талисманом Наполеона Бонапарта.

"Алмаз Регента": секрет шпаги Наполеона Бонапарта

<...> В отличие от короны, которая, кажется, вовсе исчезла из жизни императора, шпага появляется на портретах Наполеона на протяжении многих лет. Независимо от того, позировал он в императорском облачении или в простом мундире полковника гренадерской пешей гвардии, он всегда следил за тем, чтобы шпага и особенно ее рукоять с великолепным камнем были хорошо видны.

Наполеон держал "Алмаз Регента" при себе почти до самого конца. Когда в 1811 г. он заказал новую церемониальную шпагу, драгоценный камень снова был на рукояти. Возможно, он имел для императора особое значение, поскольку был связан с наиболее важными моментами его жизни. <...>

Из Мадраса в Лондон

"Алмаз Регента" — ​это камень весом 140,64 карата (28,1 г) с великолепной огранкой "подушка", не имеющий вкраплений или каких-либо дефектов. Его цвет классифицируется как D2, что означает наивысший рейтинг в категории белых алмазов, хотя драгоценный камень имеет легкий голубоватый оттенок, характерный для камней, добытых в рудниках Голконды. Этот оттенок обусловлен флуоресценцией алмаза и усиливается при дневном свете. <...>

Он получил свое название между 1715 и 1723 гг. от Филиппа II, герцога Орлеанского, регента Франции во времена юности будущего короля Людовика XV. Филипп приобрел его для французской короны в 1717 г. <...>

Легенда гласит, что "Алмаз Регента" был найден в 1698 г. рабом в шахте Коллур, расположенной недалеко от реки Кришны <...> В то время Индией правили Великие Моголы и закон гласил, что любой крупный алмаз, найденный в шахтах, является собственностью правителя.

Однако у раба были другие планы. Он порезал себе ногу и спрятал драгоценный камень под бинтом, а потом вместе с ним сбежал. Несмотря на рану, он добрался до портового города Мадраса на юге Индии. Там он уговорил английского капитана взять его на борт, пообещав отдать половину денег, полученных от продажи драгоценности. Однако капитан убил его, а камень продал богатому торговцу Джамчанду. По легенде, капитан растратил все деньги, вырученные от продажи, и в конечном итоге покончил жизнь самоубийством, став таким образом второй жертвой проклятия камня после раба.

Неизвестно, правдива ли эта история. По крайней мере, в ней нет экзотических индийских храмов со скульптурами богов, у которых крадут драгоценность. И еще мы знаем о драгоценном камне именно благодаря Джамчанду, который предложил его Томасу Питту, в 1702 г. в конечном итоге купившему камень по очень высокой цене: 20 400 фунтов стерлингов (примерно 4 млн евро в наше время).

В том же году Питт поручил своему сыну Роберту, который впоследствии стал видным политиком, тайно перевезти драгоценный камень в Лондон, что тот и сделал, скорее всего спрятав его в каблуке. Когда в городе узнали о существовании огромного алмаза безукоризненного качества, пошли слухи, что Питт-старший присвоил его обманным путем, что было ложью, поскольку есть документ, подтверждающий, что он заплатил значительную сумму. Сам Питт, вынужденный отстаивать свою невиновность, горько пожалел о приобретении.

Тем временем его сын Роберт поручил огранку алмаза лондонскому огранщику по имени Харрис. <...> Он придал камню идеальную форму и симметрию, подчеркнув красоту драгоценности. <...>

"Алмаз Регента" при французском дворе

<...> Впервые он был использован в 1722 г., когда им инкрустировали королевскую корону для коронации Людовика XV. Позже, в 1775 г., корона с этим бриллиантом была использована на коронации Людовика XVI, последнего короля старого режима.

<...> В 1792 г., во время Великой французской революции, после переезда королевской семьи во дворец Тюильри драгоценности королевской короны были перенесены в Гард-Мёбль (сейчас это Отель-де-ля-Марин). <...> В период с 11 по 15 сентября того же года после трагических событий "сентябрьской расправы" Гард-Мёбль был разграблен, а драгоценности короны украдены. Годом ранее при инвентаризации "Алмаз Регента" был оценен в 480 тыс. фунтов стерлингов, что составляет примерно 71 млн евро.

Как нам известно, бо́льшая часть украденных драгоценностей так и не была возвращена, но не "Алмаз Регента". После тщательного расследования его нашли спрятанным на чердаке здания в центре Парижа. Так французским властям удалось не допустить, чтобы их главная драгоценность, самый большой бриллиант в мире, была вывезена из страны, как другие королевские сокровища.

Однако это не означало, что теперь "Алмаз Регента" обрел покой. Сначала Директория, а затем и консульство использовали его для финансирования огромных военных расходов Франции. В 1797–1798 гг. драгоценный камень был передан в качестве залога по кредиту берлинскому бизнесмену Зигмунду Отто Йозефу фон Трескову, а в 1798–1801 гг. — ​голландскому банкиру Ванденбергу. <...> Только в 1801 г. драгоценный камень был возвращен во Францию и перестал использоваться в качестве банковской гарантии. Его вернул не кто иной, как Наполеон Бонапарт.

<...> Вполне возможно, что Наполеон, выкупивший бриллиант на пике своей карьеры после важной победы в Италии, рассматривал его как своего рода талисман, некий редкий и красивый предмет, принадлежавший королям и вернувшийся в коллекцию королевских драгоценностей благодаря его личному вмешательству.

<...> В изгнании на острове Святой Елены он горько оплакивал потерю алмаза и рассказывал своему секретарю Лас Казу, что камень у него отобрали несправедливо, поскольку он выкупил его на собственные деньги, а не на деньги казны.

<...> Две шпаги Наполеона — ​единственное оружие, которое когда-либо носило этот драгоценный камень. После восстановления монархии он снова стал украшать королевские короны.