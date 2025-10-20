Умер лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко

Ему было 55 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко, известный под псевдонимом Diezel, умер на 56-м году жизни. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Причины смерти рок-музыканта пока не сообщаются. Ранее на страницах музыкальной группы и самого Яценко в Facebook (запрещен в России) появилась фотография со свечой.

До 2023 года Green Grey выпускала песни и выступала на русском языке. В 2021 году вокруг группы произошел скандал из-за того, что офис Владимира Зеленского запретил Green Gray выступать на концерте ко Дню независимости Украины с песнями на русском языке. Тогда Яценко заявлял, что русский язык целенаправленно уничтожают на Украине.

Яценко основал группу Green Grey в 1993 году. Музыкальный коллектив первым на Украине смог заполучить награду MTV Europe Music Awards - в 2006 году. Еще одну награду они завоевали в 2009 году. В начале октября группа анонсировала тур по Украине.