В Москве открылся Международный студенческий фестиваль ВГИК

Первый этап определит финалистов, чьи работы продолжат участие в международном конкурсе

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. 45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК стартовал во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), передает корреспондент ТАСС.

"Раньше фестиваль проводился в один этап, в этом году мы их разделили, потому что для нас интересно сначала самим оценить качество студенческих фильмов. [Проведение фестиваля] - это оценка нашей педагогической работы", - сказал в беседе с ТАСС ректор ВГИКа Владимир Малышев. Он отметил, что с 20 по 24 октября пройдут показы работ студентов по трем направлениям: игровое, документальное, и анимационное кино. "Сейчас в фестивале участвуют и фильмы с применением искусственного интеллекта", - заключил Малышев.

Как отметили в пресс-службе фестиваля, первый, российский этап определит финалистов, чьи работы продолжат участие в международном конкурсе. Второй этап пройдет с 10 по 14 ноября. Заявки на участие в нем подали студенты более чем из 45 стран. Показы и основные мероприятия форума проходят на площадках ВГИКа и в московских кинотеатрах. Студенческие фильмы также будут представлены на более чем 200 площадках в 40 регионах страны.

В программе фестиваля - мастер-классы и творческие встречи с деятелями искусства. Среди приглашенных гостей - председатель жюри международного конкурса, сербский режиссер Эмир Кустурица, народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, народный артист РФ Дмитрий Певцов, актер Евгений Стычкин и режиссер Жора Крыжовников. В рамках фестиваля также пройдет мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Память". В состав международного жюри также вошли представители российской и зарубежной киноиндустрии: Кустурица, Крыжовников, а также Мария Лемешева, Дарья Екамасова, Мелик Сарачоглу (Турция), Гао Сюнцзе и Суян Го (Китай) и Каника Катьял (Индия).

Организаторами фестиваля выступают ВГИК, продюсерский центр "ВГИК-Дебют" и АНО "Творческая студия "Стелла". Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда поддержки правообладателей, Союза кинематографистов России и Правительства Москвы.

О фестивале

Смотр проходит с 1961 года. Его главная цель - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Его победителями и лауреатами становились, в частности, Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков и Сергей Соловьев.

