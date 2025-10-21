Михалков выступил против воссоздания актеров в кино с помощью ИИ

Режиссер назвал искусственный интеллект великим завоеванием человечества, при этом, по его мнению, важно понимать, кто кому служит

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Воссоздание образа ушедших актеров на экране или их переозвучивание с помощью искусственного интеллекта недопустимо. Таким мнением в интервью ТАСС поделился Герой Труда Российской Федерации, народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов России, автор и ведущий программы "БесогонТВ" Никита Михалков, который отмечает во вторник 80-летие.

"Я отношусь к этому [искусственному интеллекту] очень осторожно и категорически считаю невозможным за счет искусственного интеллекта возрождать на экране или в театре ушедших актеров, давая им тексты, которые они, может быть, в жизни никогда бы не произносили. Это насилие над Богом, богоборчество", - сказал Михалков в беседе с ТАСС.

Режиссер назвал искусственный интеллект великим завоеванием человечества, при этом, по мнению Михалкова, важно понимать, кто кому служит: искусственный интеллект человеку или наоборот.

"Но и тут есть опасность: если искусственный интеллект служит человеку, то надо понимать, какому человеку он служит, ведь он может служить и подлецу. Если, допустим, искусственный интеллект, а мы уже имеем подобный опыт, заставляет человека, который с ним общается, убивать мать, а затем кончать жизнь самоубийством, значит, мы должны понимать, какие вопросы он задавал, какие ответы он получил, чтобы это совершить", - добавил он.

О Михалкове

Никита Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Бесприданница", "Жмурки" и др.

Среди режиссерских работ Никиты Михалкова — порядка 40 фильмов, принёсших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар". Эта картина покоряет сердца зрителей уже более трех десятилетий.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00.