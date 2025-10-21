Михалков надеется, что "Бриллиантовая бабочка" станет плацдармом для открытия новых имен

Режиссер подчеркнул, что главная задача премии на сегодняшний день заключается в том, чтобы "вернуть кинематографу определенные нравственные и национальные ценности тех стран, кино которых не слышат, не видят, не знают"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" станет плацдармом для открытия новых имен в кинематографе, надеется Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС в честь его юбилея. 21 октября Михалкову исполнилось 80 лет.

Читайте также

Никита Михалков: Россия никогда не будет существовать без вертикали власти

"Я очень надеюсь, что премия станет плацдармом для открытия новых имен, во-первых, и большого кинематографа малых стран, во-вторых. <…> Думаю, что успехом премии нужно считать количество стран и картин, которые мы получим", - сказал Михалков в беседе с ТАСС.

Режиссер подчеркнул, что главная задача премии на сегодняшний день заключается в том, чтобы "вернуть кинематографу определенные нравственные и национальные ценности тех стран, кино которых не слышат, не видят, не знают".

"Мы хотели бы сделать премию, создать Евразийскую киноакадемию, куда могут входить все те, кто разделяют наши ценности. Страны, которые присылают свои картины, высказывают в них уважение к своей истории, стране, семье, народу, культуре. Мы видим, что эти картины отстаивают смыслы, находятся в поисках смыслов, а не просто демонстрируют технику, спецэффекты", - сказал он.

Первое вручение премии пройдет 27 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".