Бурляев назвал Михалкова "великим кинорежиссером планеты XX-XXI веков"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер и режиссер Никита Михалков является не просто выдающимся, а "великим кинорежиссером планеты XX-XXI веков". Подобно Константину Станиславскому, он имеет свою "собственную систему", заявил в беседе с ТАСС народный артист РФ режиссер, писатель и депутат Госдумы Николай Бурляев.

"Сейчас я скажу то, что отныне все критики, которые ненавидят Михалкова, - а ведь всегда его роду, представители которого служили Господу, Царю и Отечеству, чем его и славили, ему просто завидовали, - будут догонять и повторять. Никита Сергеевич - не просто выдающийся режиссер, это великий кинорежиссер планеты XX-XXI веков", - сказал он.

Бурляев добавил, что Михалков отлично знает системы Константина Станиславского, Михаила Чехова, Эдварда Гордона Крэга имея при этом свою "собственную систему" - систему Михалкова. "Никита Сергеевич - это выдающаяся, крупнейшая личность", - заключил народный артист РФ.

О Михалкове

Никита Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и др.

Среди режиссерских работ Никиты Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар". Эта картина покоряет сердца зрителей уже более трех десятилетий.