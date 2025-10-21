Мишустин поздравил Михалкова с юбилеем

Премьер-министр России отметил вклад режиссера в развитие российской культуры

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму народному артисту России председателю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову по случаю его 80-летия, отметив вклад режиссера в развитие российской культуры.

"Выдающийся режиссер, актер и сценарист, известный общественный деятель, вы вносите весомый вклад в развитие российской культуры и мирового кинематографа. Ваше многогранное творчество отмечено высокими государственными наградами, престижными международными премиями", - говорится в телеграмме на сайте кабмина. Глава правительства отметил, что созданные Михалковым незабываемые образы и фильмы вошли в золотой фонд киноискусства, завоевали признание профессионального сообщества, любовь миллионов поклонников.

Он отметил деятельность режиссера на посту главы Союза кинематографистов России. "Вы многое делаете для отечественной киноиндустрии, особое внимание уделяете поддержке мастеров кино и театра, продвижению талантливой молодежи ", - подчеркнул премьер. "Желаю успехов, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", - заключил Мишустин.

О Михалкове

Михалков - Герой Труда РФ, актер, режиссер, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и др.

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Драма "Утомленные солнцем" в 1995 году была удостоена премии "Оскар".