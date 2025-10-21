Собянин: фильмы Михалкова завоевали сердца миллионов зрителей

Мэр столицы поздравил режиссера с юбилеем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста России председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова и отметил, что его фильмы завоевали сердца миллионов зрителей.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы.

"Талант, мастерство, трудолюбие и яркая индивидуальность помогли Вам безупречно воплотить на экране десятки незабываемых образов, без которых невозможно представить золотой фонд отечественного кинематографа. Созданные Вами фильмы завоевали сердца миллионов зрителей, получили широкое признание профессионалов в нашей стране и за рубежом. Ваш голос художника и гражданина авторитетно звучит в защиту культуры, нравственных и духовных ценностей, идеалов служения народу и Отечеству", - говорится в телеграмме.

Собянин подчеркнул, что Михалков, будучи выдающимся актером и режиссером, вносит большой вклад в сохранение и приумножение традиций великой русской культуры.

Михалков - Герой Труда РФ, актер, режиссер, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и др. Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Драма "Утомленные солнцем" в 1995 году была удостоена премии "Оскар".