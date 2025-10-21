Патриарх Кирилл наградил Михалкова орденом "Славы и чести" I степени

Глава РПЦ отметил вклад режиссера в жизнь общества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссера Никиту Михалкова орденом "Славы и чести" I степени в связи с 80-летием, отметив его служение обществу, сообщается на сайте Московской патриархии.

"Любим вас и очень почитаем ваше пророческое служение, то есть возвещение правды. Народ в этом очень нуждается, ведь провозглашение правды помогает людям иметь некий компас в жизни, - сказал предстоятель РПЦ при вручении награды режиссеру. - Кто-то всегда должен говорить правду, порой нелицеприятную, и мало кто отваживается. Но вы такой человек, которому хватает и мудрости сказать правду, чтобы не слишком кого-то обидеть, и одновременно все-таки ее провозглашать. Помощи Божией вам, крепости сил и долгих-долгих лет жизни". Патриарх добавил, что "слова эти от души", он отметил, что очень ценит "вклад Михалкова в жизнь общества".

В опубликованном ранее официальном поздравлении патриарх также выразил особую благодарность Михалкову "за активное участие в мероприятиях, организуемых Патриаршим советом по культуре, а также в реализации различных общественных и церковных проектов".

Орден "Славы и чести" является вторым по старшинству орденом РПЦ. Его девиз - слова святого апостола Павла: "Слава и честь... всякому, делающему доброе". Орденом награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы церквей и конфессий, государственные и общественные деятели за вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами.