Театр на Малой Ордынке выпустит 15 премьер до конца 2026 года

Худрук Эдуард Бояков добавил, что также планируется капитальный ремонт театра

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Театр на Малой Ордынке, новым художественным руководителем которого 3 октября был назначенЭдуард Бояков, планирует провести ремонт и готовит к выпуску 15 премьер. Об этом сообщил журналистам сам худрук.

"Мы намерены выпустить 15 премьер до конца 2026 года. Это будет активная работа. К тому же мы должны умудриться сделать небольшой, но капитальный ремонт театра: его мы планируем закрыть в мае 2026 и открыть в октябре уже в обновленном формате", - сказал он.

Бояков добавил, что репертуар театра будет развиваться волнами. До конца 2026 года их планируется три. Первая пройдет с октября по декабрь, за это время будут выпущены шесть премьер. 31 октября состоится премьера спектакля Даниила Исакова по тексту Ольги Антоновой "В Москву!". Постановка расскажет о столице: о жителях Патриарших, спальных районов и о тех, кто приезжает в Москву из других регионов.

12 ноября Театр на Малой Ордынке выпустит спектакль "Хорошие фото" по тексту Ольги Погодиной-Кузминой. Режиссерами выступают Эдуард Бояков и Сергей Глазков. Сегодня, по словам худрука, пишется мало достойных пьес на тему специальной военной операции (СВО). Эта постановка станет театральной интерпретацией одной из них. 27 ноября состоится премьера еще одного спектакля Боякова - зрителям представят "Розовое платье" (текст Наталии Мошиной). Режиссер охарактеризовал постановку как спин-офф чеховских "Трех сестер".

5 декабря будет выпущен спектакль "Гапон, или обманутый жених". В ее основу легла пьеса французского драматурга Жан-Батиста Мольера "Скупой". Над сценической версией текста работал народный артист РФ Леонид Якубович. Режиссер постановки - Валентин Клементьев. Как заметил Бояков, в каждой из трех волн будет свой спектакль-хедлайнер. В первой волне им станет "Соборная площадь" в режиссуре самого худрука (по тексту Алексея Зензинова). Постановка расскажет о годах Смуты. Завершится первая волна спектаклем "Морозко", премьера которого состоится 24 декабря 2025 года. Режиссер - Даниил Исаков.

Вторая волна

Вторая волна пройдет с января по апрель 2026 года. Она откроется спектаклем "Лавр" по одноименному роману Евгения Водолазкина. Режиссер постановки - Эдуард Бояков. Премьера состоится 22 января. В марте же будет выпущен спектакль "Тупейный художник", посвященный истории появления на свет русского театра. В числе режиссеров - Валентин Клементьев и Григорий Шариков. В основе спектакля - текст Алексея Зензинова по одноименному рассказу Николая Лескова.

Еще одной мартовской премьерой станет спектакль Даниила Исакова, рассказывающий о работе спецслужб России и Запада. Его название - "Агентура". Автором текста, который лег в основу постановки, выступает Святослав Рыбас. В апреле 2026 года театр представит вторую премьеру по тексту этого автора - "Столыпин. У премьер-министра мало друзей". Режиссер постановки - Эдуард Бояков.

Среди других премьер второй волны - "Государев венец" Валентина Клементьева по тексту Ларисы Бравицкой о последних днях жизни Николая II, а также и постановка "Поэзия.Doc" о современных поэтах: Анне Ревякиной, Анне Долгаревой, Игоре Караулове и Марии Ватутиной. Авторы сценической версии текста - Алексей Зензинов, Мария Ватутина, Вадим Авва. Оба спектакля поставлены в режиссуре Эдуарда Боякова, Сергея Глазкова и Александра Легчакова.

На апрель 2026 года запланирован выпуск театральной интерпретации романа Захара Прилепина "Тума". Как обратил внимание Эдуард Бояков, который выступит режиссером постановки, сейчас он ведет переговоры с автором о том, как воплотить прозаическое произведение на театральной сцене. Именно этот спектакль должен стать хедлайнером второй войны.

Третья волна

Третья волна в развитии репертуара театра пройдет с октября по декабрь 2026 года. Так, Михаил Шемякин готовит спектакль "Песочный человек" по одноименной новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Валентин Клементьев будет работать над театральной интерпретаций романа Михаила Булгакова "Белая гвардия", сам Бояков - над интерпретацией романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

Кроме того, к выпуску запланирована еще одна постановка по тексту Евгения Водолазкина "Оправдание Острова", режиссером выступит Виктор Крамер. Хедлайнером заключительной волны, констатирует художественный руководитель, станет его собственный спектакль по мотивам романа Андрея Рубанова "Хлорофилия". Автор сценической версии - Алексей Зензинов.