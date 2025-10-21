Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Иван Безбородов

Артисту было 39 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Иван Безбородов, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер на 40-м году жизни. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Отмечается, что актер умер в сентябре. Причина смерти не уточняется.

Безбородов родился 1 октября 1985 года. В 2008 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), курс профессора Г. А. Барышевой. С 2007 года был актером Малого драматического театра - Театра Европы. На счету у актера 18 работ в 18 проектах, среди которых такие картины, как "Улицы разбитых фонарей - 16", "Тайны следствия - 15", "Морские дьяволы - 3", "Дорожный патруль - 2" и другие.