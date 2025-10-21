В Кремле состоится концерт Льва Лещенко к 50-летию песни "День Победы"

Режиссером-постановщиком концерта выступит заслуженный деятель искусств России Александр Игудин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Концерт народного артиста РСФСР Льва Лещенко, посвященный 50-летию песни "День Победы" и 80-летию Великой Победы, состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в Культурном фонде исполнителя.

"Первого декабря 2025 года в Государственном Кремлевском дворце, в год празднования 80-летия Победы и к 50-летию песни День Победы, Лев Лещенко и Государственный кремлевский дворец представляют специальную концертную программу, в которой прозвучат 27 самых знаменитых военных песен", - говорится в сообщении.

В концерте "День Победы. К юбилею великой песни" примут участие звезды российской эстрады и ведущие академические коллективы страны. На сцену Кремля вместе с Львом Лещенко выйдут Николай Басков, Shaman (Ярослав Дронов), Татьяна Куртукова, Ильдар Абдразаков, Алсу, Пелагея, Александр Панайотов, Зара, Artik&Asti и другие.

Режиссером-постановщиком концерта выступает заслуженный деятель искусств России Александр Игудин. В программе более 25 номеров, включая новые аранжировки известных военных песен, документальные хроники и театрализованные эпизоды.

Песню "День Победы", написанную композитором Давидом Тухмановым на стихи Владимира Харитонова, Лев Лещенко впервые исполнил в 1975 году на концерте, посвященном 30-летию Победы. С тех пор она стала одной из самых узнаваемых песен страны.