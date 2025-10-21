В Адыгее к 130-летию со дня рождения Шварца выпустят книгу его воспоминаний

Дом, в котором семья писателя жила с 1906 по 1913 годы, стал одним из культурных центров Майкопа

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Главы Республики Адыгея

МАЙКОП, 21 октября. /ТАСС/. Книга, посвященная воспоминаниям Евгения Шварца о проведенных в дореволюционном Майкопе детстве и юности, будет издана в Адыгее в честь 130-летия со дня рождения всемирно известного прозаика, драматурга и сценариста. Такое поручение дал глава республики Мурат Кумпилов, посетивший дом, в котором в начале ХХ века жила семья писателя.

"Сегодня отмечается 129-летие со дня рождения прозаика, драматурга и сценариста Евгения Шварца. <…> Мурат Кумпилов предложил министерству культуры Адыгеи совместно с волонтерами "Дома Шварца" продумать возможность формирования и выпуска издания, посвященного воспоминаниям Шварца о майкопском периоде жизни (1901-1914 годы). Глава Адыгеи подчеркнул, что в республике гордятся известным земляком, бережно хранят творческое наследие и исторические места, связанные с Евгением Шварцем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дом, в котором семья писателя жила с 1906 по 1913 годы, стал одним из культурных центров Майкопа. В своих воспоминаниях писатель с большой теплотой отзывался о Майкопе, называя его "родиной моей души". Евгений Шварц писал: "Тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось именно в майкопские годы".

В ходе беседы директор АНО "Дом Шварца" Надежда Суховая поблагодарила Кумпилова за поддержку и рассказала о проектах по сохранению культурно-исторического наследия Майкопа. Глава Адыгеи поддержал инициативы проекта "Дом Шварца", поручил включать отремонтированные объекты культурного наследия в экскурсионные маршруты по историческим местам Майкопа. Руководитель региона подчеркнул, что эта работа, кроме сохранения истории и культуры, способствует развитию туристической привлекательности региона.

Ранее сообщалось, в ходе встречи главы Адыгеи с Народным артистом РФ, художественным руководителем Государственного театра Наций Евгением Мироновым обсуждалась идея проведения в Майкопе Фестиваля театров малых городов, приуроченного к 130-летию Евгения Шварца.

Евгений Львович Шварц родился 21 октября 1896 года в Казани. В 1901 году его семья переехала в Майкоп, который писатель считал малой родиной. После окончания реального училища в 1913 году Шварц уехал из Майкопа в Москву поступать в университет, но на всю жизнь сохранил любовь к городу своего детства и юности, посвятив ему самые романтические страницы своих дневников. Евгений Шварц написал 22 пьесы, среди которых - "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо", по его сценариям сняли 13 фильмов.