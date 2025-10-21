Дрессировщик Дефорж: Россия сохраняет запрещаемые в Европе цирковые традиции

Артист Большого Московского цирка уверен, что животные должны оставаться полноправными участниками представлений

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Животные должны оставаться полноправными участниками цирковых представлений. Такое мнение в интервью ТАСС выразил дрессировщик слонов, артист Большого Московского цирка Иван Дефорж, который специально переехал из Франции в Россию, чтобы продолжить многолетние традиции своей цирковой династии.

"Раньше у нас была одна и та же традиция: цирк, животные, клоуны, акробаты. Но сейчас в Европе все меняется. Понимаете, [во Франции] с 1 декабря 2028 года из цирка уберут всех животных. А в России традиция сохраняется […] Во Франции, например, показывают голограммы в виде животных. Я думаю, детям это не слишком интересно. Здесь же и дети, и взрослые, когда видят, как на арену выходят слоны, львы, все животные, они говорят: "Как это красиво!" Вот именно это - ту самую традицию - Франция и Европа сейчас теряют", - отметил Дефорж.

Он начал работать в России в 2018 году, сотрудничал с Росгосцирком. После истечения пятилетнего контракта братья Запашные предложили ему быть дрессировщиком слонов в Большом Московском цирке. Для коллектива Дефорж стал настоящей находкой: он работает с животными уже более тридцати лет и, как признается, дрессировал едва ли не всех - от лошадей до жирафов. Но все же слоны - особая каста, с ними, по словам Дефоржа, работать сложнее всего, прежде всего, из-за их огромного веса.

"Я люблю животное с довольно сильным характером, […] это отзывается у меня в сердце, это именно то, что дает желание работать", - признается дрессировщик.

По словам Дефоржа, в Россию его тянуло едва ли не с самого детства. Его отец очень любил русскую культуру и все, что связано со страной. Именно поэтому назвал сына Иваном. Дефоржу довелось поработать во всех крупнейших цирках Европы, но именно в Москве ему оказалось комфортнее всего.

"Еще одно отличие от Франции в том, что там работают под шатрами. А здесь мы в капитальном здании - это намного лучше, потому что может идти дождь, может быть ветер, снег, но нам это никак не мешает", - подчеркнул дрессировщик.