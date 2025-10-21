В КБР народный художник РФ Константин Петров дал мастер-класс по живописи студентам

Мастер-класс провели в рамках проекта Российской академии художеств "Кавказ: притяжение будущего"

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Народный художник России Константин Петров провел мастер-класс по живописи для студентов Кабардино-Балкарии (КБР). Это часть образовательного и выставочного проекта Российской академии художеств "Кавказ: притяжение будущего", который открылся в республике. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального госуниверситета.

"Народный художник РФ Константин Петров провел мастер-класс для студентов колледжа дизайна и института строительства, архитектуры и дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) и Пятигорского госуниверситета. Кроме того, прошла открытая лекция, посвященная мифологическим мотивам в современном искусстве, академика Российской академии художеств Татьяны Астраханцевой", - сообщили в КБГУ.

Мастер-классы провели в рамках проекта Российской академии художеств "Кавказ: притяжение будущего". У молодых авторов также была возможность пообщаться с народным художником РФ Германом Паштовым и народным художником КБР Хамидом Савкуевым. А заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Бойцова рассказала о современной пейзажной живописи Северного Кавказа.

"Общая увлеченность людей создает позитивную энергию. За четыре года, благодаря самоотверженному труду участников, проект значительно вырос и продолжает развиваться, принося пользу изобразительному искусству в Нальчике, Пятигорске и на всем Северном Кавказе", - отметила председатель Союза художников КБР Жанна Канукова.

В Нальчике в ближайшие дни также запланировано открытие двух выставок. В музее ИЗО покажут работы победителей и участников конкурса молодых художников им. З. Церетели, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А в Национальном музее представят картины членов Южного отделения Российской академии художеств.