В Грозном пройдет международный музыкальный фестиваль памяти Муслима Магомаева

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Семья"

ГРОЗНЫЙ, 21 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль-конкурс "Орфей" памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева пройдет в Грозном с 13 по 16 ноября. Победитель гран-при фестиваля получит 300 тыс. рублей.

"Мы рады уже восьмой раз принимать участников из разных уголков России и мира на нашем фестивале, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения. Каждый год "Орфей" становится удивительная платформой для талантливых исполнителей, где они могут проявить себя, делясь своей культурой и отдавая дань памяти легендарному Муслиму Магомаеву. Гран-при фестиваля в этом году 300 тыс. рублей", - рассказала ТАСС директор Чеченской государственной филармонии, заслуженная артистка России Элина Муртазова.

По ее словам, мероприятие проводится в рамках национального проекта "Семья". Участники разделены на три возрастные категории: 18-24, 25-31, 32-38 лет.

"Соревнование проходит в номинациях "академический вокал" и "эстрадный вокал". В каждой номинации и возрастной категории будут присуждении звания лауреатов первой, второй и третьей степени, а также дипломантов", - рассказала Муртазова.

В прошлом году участие в музыкальном фестивале-конкурсе приняли 75 вокалистов из регионов России и из-за рубежа. Обладателем Гран-при стала Екатерина Иванова.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку, учился в Бакинской консерватории. Всесоюзная известность пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов в 1962 году. Первый сольный концерт артиста состоялся в зале имени Чайковского, за ним последовали выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом: во Франции, Болгарии, Польше, Канаде, Финляндии, Иране и других странах.