Псковский музей отреставрировал более 200 предметов в 2025 году

Среди наиболее значимых артефактов уникальный бронзовый энколпион XV-XVI веков

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 21 октября. /ТАСС/. Псковский музей-заповедник в 2025 году отреставрировал более 200 памятников истории и культуры. Среди наиболее значимых артефактов, вернувших свое историческое и художественное значение, уникальный бронзовый энколпион XV-XVI веков, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"В Псковском музее-заповеднике силами 10 специалистов отреставрировано 236 предметов. Большой объем и разносторонность фондов музея требуют различных специализаций, реставрация ведется по направлениям темперной и монументальной живописи, графики и книжных памятников, ткани и металла. Так, была восстановлена створка энколпиона - складной двустворчатый крест, из медного сплава с композицией "Пророк Илия", - сказала Мельникова.

Он был приобретен за 10 рублей в 1983 году и изначально предмет датировали концом XIX - началом XX века, однако после удаления загрязнений и коррозии удалось увидеть фигуры и прочитать надписи в медальонах. На нижнем медальоне изображены Сергий Радонежский и Параскева. Присутствие Сергия Радонежского наиболее вероятным временем для создания модели креста с его образом позволяет считать середину XV века.

В 2025 году также была отреставрирована картина передвижника Бориса Смирнова "Солнечный день" (1914), поступившая в реставрацию без подрамника с неровно обрезанными краями и крупными утратами красочного слоя до грунта. "Изображение выполнено методом a la prima - в один прием. Красочный слой неравномерен, ярко выражена фактура авторского мазка. В результате реставрации был укреплен грунт и красочный слой, подведены новые кромки для натяжения картины на подрамник, сымитированы авторские мазки", - пояснила Мельникова.

Новые открытия

Среди прочих знаковых объектов реставрации следует выделить фрагмент печного зеленополивного изразца XVI - начала XVII века с рельефным изображением двух львов, держащих корону. Данный археологический артефакт происходит из знаменитой коллекции находок Трупеховского III раскопа, где исследователями была обнаружена печь, почти полностью сохранившая первоначальную изразцовую облицовку. При поступлении в мастерскую лицевая сторона изразца была покрыта плотным слоем поверхностных загрязнений, имела многочисленные потертости глазури и сколы, а левый верхний угол был полностью утрачен. Поскольку в музейном собрании хранятся аналогичные изразцы из той же печи, реставраторы приняли решение о восполнении утраченного фрагмента из специального гипса, для чего с полного аналога была снята точная форма.

Значительные преобразования в ходе реставрации претерпела икона "Преображение" приблизительно 1850 года, поступившая в музей из Владимирской области. Памятник церковного искусства нуждался в срочном вмешательстве, поскольку его живописная поверхность была деформирована многочисленными коваными гвоздями с фрагментами басманного оклада. Дополнительные сложности создавали остатки бумажной подложки, влипшие в потемневший слой олифы на полях иконы, а также сильные поверхностные загрязнения, полностью искажавшие авторский колорит.

После проведения полного комплекса реставрационных мероприятий, включавших удаление гвоздей, следов бумаги и потемневшего покровного слоя, укрепление грунта и красочного слоя, внешний вид иконы радикально преобразился. Памятник, утраты которого были профессионально восполнены, обрел подлинный экспозиционный вид и готов к демонстрации публике.

Многие музейные предметы, успешно прошедшие сложный процесс реставрации, уже заняли свои законные места в составе постоянных экспозиций и временных тематических выставок. В частности, для масштабного показа военной графики из собственного собрания музея была отреставрирована целая серия рисунков, выполненных карандашом, углем и тушью. Эти графические работы, созданные в годы Великой Отечественной войны, представляют собой уникальную изобразительную хронику героических и трагических событий того времени. Остальные артефакты, получившие новую жизнь в реставрационных мастерских, в ближайшей перспективе будут включены в новые выставочные проекты Псковского музея-заповедника.