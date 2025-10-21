Фильм о детском концлагере в годы ВОВ взял гран-при фестиваля "Святой Владимир"

Картина основана на реальных событиях и вышла к 80-летию Великой Победы

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Жюри ХI фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" присудило гран-при фильму "Группа крови" режиссера Максима Бриуса из Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Гран-при кинофестиваля "Святой Владимир" - фильм "Группа крови". Режиссер Максим Бриус, город Санкт-Петербург", - говорится в ответе на запрос агентства.

Фильм основан на реальных событиях и вышел к 80-летию Великой Победы. В нем показана жизнь детей, которых в ноябре 1943 года нацистские оккупанты привозят в Вырицу Ленинградской области, где в бывшем пионерском лагере развернут "детский приют". Содержащихся там детей используют как доноров крови для раненых немцев.

По данным пресс-службы, также были выбраны победители в шести номинациях: в "Игровом короткометражном фильме" лучшим признан "Лизонька" режиссера Михаила Гущина, посвященный подвижнице XIX века - блаженной Лизоньке, образ которой - реальная историческая личность. В номинации "Игровой полнометражный фильм" победило "Мамино письмо", режиссер - Александра Сукачева. В основе фильма - реальная история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором - родить ребенка или убить. В "Документальном короткометражном фильме" победила "Агния Барто. Найти человека" режиссера Юлия Маврина. Фильм рассказывает об историях детей, нашедших свои семьи, а также о судьбе детского поэта Агнии Львовны Барто. В номинации "Документальный полнометражный фильм" жюри определило сразу двух победителей - фильм "Неизвестная Цветаева" режиссера Любови Курьяновой и фильм "Филонов" режиссера Никиты Снегова. В номинации "Православный фильм" победителем признана картина "Раздолье моей души" режиссера Павла Скоробогатова, а в номинации военно-патриотических фильмов "За Родину!" победил фильм ростовского режиссера Руслана Кечеджияна "Мама, не плачь".

"Фильм "Мама, не плачь" мы снимали в 2024 году, посвящен он матерям, потерявшим детей в результате обстрелов ВСУ Донбасса. И фильм о том, как они живут с этим, как они стараются эту боль в себе преодолеть и найти силы жить дальше", - сообщил ТАСС Кечеджиян.

Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе в 11-й раз. В 2025 году для участия в фестивале к рассмотрению принято 322 полнометражных и короткометражных документальных и игровых фильма. Из них 30 картин отобраны в конкурсную программу в шести номинациях. Еще 30 представлены вне конкурса. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и при содействии правительства Севастополя и командования Черноморского флота РФ.