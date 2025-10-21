На фестивале "Владимир Спиваков приглашает" дебютирует пианист Реми Женье

В программе прозвучат произведения Моцарта и Канчели

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Третий концерт XIII Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" состоится 22 октября в Зале им. Е. Ф. Светланова Московского международного Дома музыки (ММДМ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ММДМ, отметив, что в этот вечер на сцену впервые выйдет французский пианист Реми Женье.

"В программе прозвучат произведения Моцарта и Канчели. В этот вечер Владимир Спиваков выступит с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы" в качестве солиста и дирижера. В концерте также примет участие французский пианист Реми Женье, который 26 октября продолжит выступления на фестивале с Национальным филармоническим оркестром России под управлением дирижера в Зале Чайковского", - говорится в сообщении.

Третья программа фестиваля станет признанием в любви Вольфгангу Амадею Моцарту и Гии Канчели. В первом отделении прозвучат юношеская Симфония № 24 Моцарта и его Концерт для фортепиано с оркестром № 12. Партия солиста будет доверена Женье. "Солировать в концерте будет Реми Женье. Он ученик Брижитт Анжерер и Рены Шерешевской, лауреат международных конкурсов имени королевы Елизаветы в Брюсселе, имени Бетховена в Бонне и других. Его называют "одним из самых интересных, вдумчивых и рафинированных музыкантов своего поколения", - также отметили в пресс-службе.

Во втором отделении концерта прозвучат произведения Гии Канчели - "Тихая молитва" и "Маленькая Данелиада". Партию скрипки соло в "Тихой молитве" исполнит сам Спиваков.

Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает", основанный в 2001 году, по традиции объединяет ведущих музыкантов мира и становится одним из ключевых событий культурного сезона.