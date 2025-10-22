Антона Лещинского назначили и.о. ректора Щепкинского училища

Кандидат искусствоведения преподает в учебном заведении на протяжении 28 лет

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов, ранее занимавший должность ректора Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, назначен президентом института. Исполняющим обязанности ректора выбран заслуженный артист РФ Антон Лещинский, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Исполняющим обязанности ректора Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России назначен кандидат искусствоведения, профессор Антон Лещинский. Он преподает в Щепкинском училище уже на протяжении 28 лет, с сентября 2022 года руководит магистерской программой вуза. В общей сложности принял участие в создании более 25 спектаклей Школы Малого театра", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, министерство культуры поддержало решение трудового коллектива института о введении должности президента Щепкинского училища - президентом был назначен Борис Любимов, ранее работавший ректором вуза.