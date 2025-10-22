Музей МХАТ представил проект об истории Московского Художественного театра

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьера просветительского проекта "Константин Станиславский. В поисках системы" состоялась в Доме-музее К. С. Станиславского, в преддверии дня рождения МХТ имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Музея МХАТ, который совместно с цифровым провайдером "Ростелеком" стал автором проекта.

Проект представляет собой цикл из десяти видео лекций в формате полудокументального кино, повествующего об истории Московского Художественного театра. Он был создан при участии сотрудников Музея МХАТ и студентов Школы-студии МХАТ имени Вл. И. Немировича-Данченко с использованием искусственного интеллекта.

"Для нас самих это было очень увлекательно, мы помогали организовывать съемочный процесс. Привлекательностью проекта является то, что школьники и студенты увидят на экранах своих ровесников, студентов Школы-студии МХАТ. Мы верим, что данный материал вызовет интерес к изучению истории театра", - поделился заслуженный артист России директор музея МХАТ им. Чехова Павел Ващилин.

В музее отметили, что данный проект направлен на то, чтобы сделать театр и его историю доступными для всех, привлекая школьников по всей стране в мир искусства при помощи цифровых технологий. На данный момент на платформе "Ростелеком лицей" все авторизованные пользователи могут получить доступ к пяти этим материалам. Команда разработчиков курса также подготовила конспекты с дополнительными ресурсами по темам видео и заданиями для самопроверки. После изучения конспекта и просмотра ролика учащиеся могут проверить свои знания, приняв участие в викторине, посвященной истории театра.

"Проект "Константин Станиславский. В поисках системы" станет ценным дополнением к школьной программе. Видеолекции и конспекты по теме, размещенные на образовательной онлайн-платформе "Лицей", благодаря увлекательному формату помогут школьникам погрузиться в мир театрального искусства, развить эстетический вкус и расширить кругозор", - заключили в пресс-службе.