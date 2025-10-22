Свыше 60 тыс. участников СВО и их семьи бесплатно посетили музеи с 2024 года

Минкультуры России ведется работа по поддержке военнослужащих и членов их семей, заявила глава ведомства Ольга Любимова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 60 тысяч участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей бесплатно посетили федеральные музеи России с 2024 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова во время своего выступления на правительственном часе в рамках 589-го заседания Совета Федерации на тему "Роли культуры в достижении национальных целей развития Российской Федерации в условиях современных вызовов".

"Минкультуры России ведется работа по поддержке военнослужащих и членов их семей в условиях проведения специальной военной операции. Организована работа агитационных бригад, учрежден Фестиваль патриотической песни и Всероссийский конкурс постановок спектаклей по книгам современных драматургов, в том числе посвященным СВО. Помимо этого, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрено бесплатное посещение федеральных театров, филармоний, цирков, музеев и кинозалов, входящих в программу "Фонд кинопрокат". С прошлого года федеральные музеи по таким акциям посетили более 60 тыс. человек", - сказала она.

Кроме того, постоянно проводятся показы документальных и художественных фильмов об СВО. Так, зрителям были представлены 23 картины. Также для военнослужащих доступна льгота при получении высшего образования по программе бакалавриата, магистратуры и специалитета.

"Вместе с тем оказывается помощь воссоединенным регионам - реализуется программа их социально-экономического развития. На момент воссоединения было два кинозала, на сегодня их создано 83", - поделилась министр. По словам главы ведомства, почти 100 тыс. книг было предоставлено в рамках комплектования книжных фондов. Также проходит множество концертов, в том числе в Донбассе и Новороссии, а в Луганске и Шахтерске открылись два центра документального кино "Форпост".

Любимова добавила, что внимание уделяется и приграничным регионам, пострадавшим от военных конфликтов, где осуществляется восстановление культурных объектов, а также проводятся выставки и концерты. "Так, Курскому областному краеведческому музею оказывается содействие в создании современной экспозиции. Российский национальный музей музыки планирует открыть филиал в доме, где родился композитор Георгий Свиридов. Росгосцирк в Белгороде установит стационарную площадку с уникальными цирковыми программами", - заключила глава ведомства.