Умерла работавшая с Рязановым режиссер Овчинникова

Ей было 75 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Режиссер Наталья Овчинникова, работавшая вместе с Эльдаром Рязановым и Владимиром Меньшовым, умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Овчинниковой Натальи Михайловны (26.08.1950-19.10.2025)", - говорится в сообщении.

По данным союза, Овчинникова с 1970 года работала на "Мосфильме" сначала помощником, затем ассистентом кинорежиссера. С 2004 года занимала должность второго режиссера. Она сотрудничала со многими выдающимися режиссерами, такими как Рязанов ("Старики-разбойники"), Меньшов ("Москва слезам не верит"), Ролан Быков ("Чучело").

"Приносим соболезнования родным и близким Натальи Михайловны", - добавили в Союзе кинематографистов.