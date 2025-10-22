Анимационный фильм "Финник 2" о домовых выходит в российский прокат

Первая часть мультфильма вышла в 2022 году, ее посмотрели 2 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Вторая часть анимационной франшизы о приключениях домового Финника и его друзей выйдет в российский кинопрокат 23 октября, сообщила группа компаний (ГК) "Рики". Главных героев озвучили Михаил Хрусталев, Вероника Макеева, Юрий Колокольников, Ида Галич, Слава Копейкин и другие.

"Новая глава в жизни Финника и его подруги Кристины развернется спустя год после событий первой части, когда герои успешно предотвратили угрозу, нависшую над Бергом. Жизнь своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается "соседством" со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Но из-за случайной оплошности Финник теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Друзьям придется отправиться в невероятное и очень опасное путешествие на поиски волшебного посоха, только с помощью которого можно вернуть Финнику его невидимость", - рассказали в ГК "Рики".

Режиссером фильма вновь выступил Денис Чернов ("Финник", "Смешарики"). "До появления первого Финника этого мира не существовало, и мне очень интересно следить за тем, как этот мир развивается, расширяется, в нем появляются новые подробности, новые персонажи", - приводит его слова пресс-служба.

Сценаристы новой картины - команда Lazydog Production: Александр Ким ("Смешарики", "Майор Гром"), Сергей Дубинкин ("Детектив Финник", "Отбросы") и Андрей Волков ("Юность", "Спящий агент") и другие.

Особое место в фильме уделяется вопросам взросления. "Во второй части Кристина предстает перед нами в новом образе - она уже не ребенок, а настоящий подросток, в котором проявляются новые стороны характера. Она заводит новые знакомства, примеряет новые роли и образы - зрители увидят ее в совершенно разных амплуа", - отметила актриса дубляжа Вероника Макеева, озвучившая героиню.

Первая часть франшизы вышла в прокат в марте 2022 года, тогда ее посмотрели около 2 млн зрителей, рассказали в группе компаний. Фильм получил множество престижных наград, в том числе премию "Золотой орел" как лучший анимационный фильм. Позже вышел сериал "Детектив Финник", один из эпизодов которого завоевал приз в номинации "Лучший сериал" на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.