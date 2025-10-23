Даванков: многие покинувшие Россию артисты со временем захотят вернуться

Возвращение таких деятелей культуры не должно сопровождаться публичными актами покаяния, заявил вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Многие артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, со временем захотят вернуться на Родину. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

"Я знаю, что такое тоска по Родине. И, конечно, они захотят вернуться так или иначе. Если они совершили какие-то преступления - это один вопрос. А если просто уезжали и потом вернутся, я думаю, что не надо обращать на это особое внимание", - сказал Даванков.

По его словам, возвращение таких артистов не должно сопровождаться какими-либо публичными актами покаяния. Он отметил, что люди могут переосмысливать свои взгляды и менять позицию с течением времени. "Очень странно, когда люди придерживаются одних и тех же взглядов десятилетиями и не меняют свою точку зрения. Люди растут, меняются, узнают что-то новое. Поэтому, если кто-то осознал и хочет вернуться, - это нормально", - подчеркнул политик.

Даванков также отметил, что не видит оснований для лишения государственных званий артистов, которые покинули страну по личным причинам и не выступают с антироссийскими заявлениями. "Если люди по разным причинам покинули нашу страну, не говорят и не вредят ей, то, конечно, не надо их лишать званий. Пусть у них они остаются", - добавил он.