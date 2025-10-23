Эксперт Попов не исключил возвращения российской анимации на европейский рынок

Президент Ассоциации анимационного кино России отметил, что творческие связи с коллегами из Европы по-прежнему сохраняются

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская анимация может вернуться на европейские площадки, поскольку продукция отечественных студий по-прежнему востребована за рубежом и пользуется уважением в профессиональном сообществе. Такое мнение выразил генеральный продюсер группы компаний "Рики", соавтор проекта "Смешарики" и президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов в беседе с ТАСС.

"Я абсолютно уверен, что шансы вернуться есть. Более того, я знаю, что со стороны наших европейских коллег существует большой спрос на российскую анимацию. В профессиональном сообществе то, что создают наши авторы, пользуется уважением и ценится. Все творческие связи и контакты по-прежнему сохраняются", - сказал он в студии ТАСС на форуме Российского экспортного центра "Сделано в России".

По его словам, сейчас культурный обмен во многом сдерживается политическими обстоятельствами, однако интерес к совместным проектам остается взаимным. "Наверное, сегодня здесь слишком много политики и искусственных ограничений, которые мешают естественному развитию взаимодействия между странами. Но я очень верю, что рано или поздно все это безумство закончится, и мы снова сможем создавать международные проекты с авторами из разных стран", - отметил продюсер.

Попов подчеркнул, что наиболее значимые и успешные мультфильмы рождаются именно на стыке культур и при взаимодействии разных школ анимации. "По-настоящему большие, глобальные проекты появляются тогда, когда объединяются специалисты с разным опытом и взглядами. Каждый из них вносит частичку своей души и культуры. В Европе, безусловно, много ярких, талантливых авторов, с которыми я хотел бы продолжить сотрудничество", - добавил он.