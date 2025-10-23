Певцов: постановки по произведениям иноагентов не должны возвращаться на сцену

Народный артист РФ привел в пример писателя Бориса Акунина, творчество которого, по его мнению, представляет собой "подражательство Достоевскому"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что постановки по произведениям авторов, признанных иноагентами, не должны возвращаться на отечественную театральную сцену в будущем, независимо от их содержания. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Ни в коем случае. Если автор признан иноагентом - не надо. <…> Зачем вызывать из небытия тех, кто предал Россию?" - сказал артист, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Певцов привел в пример писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), творчество которого, по его мнению, представляет собой "подражательство Достоевскому". "Нужно ставить первоисточники, зачем подражать?" - заключил артист.