Эксперт Лыкошин назвал ограбления музеев во Франции трагедией для культуры мира

не повод для "конъюнктурных игр"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ограбление Лувра и Дома просвещения Дени Дидро 19 октября с разницей в несколько часов - это трагедия для мировой культуры, которая не должна становиться основанием для манипуляций и политических игр. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился генеральный директор музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин.

"Прежде всего хочется сказать, что не в русской традиции радоваться тому, что союзники варварски разбомбили Дрезденскую галерею. То, что случилось во Франции, - трагедия, трагедия для всей мировой культуры. И эта трагедия не может использоваться для сиюминутных конъюнктурных игр. От подобной катастрофы не застрахован ни один музей мира, и упрекать величайшую сокровищницу культуры [Лувр] в "разгильдяйстве" - как минимум безответственность и сиюминутный популизм", - считает он.

Лыкошин напомнил, как в 2025 году в Москве была обнаружена коллекция старинных золотых монет, похищенная из музея Сен-Реми в Реймсе во Франции. Российские правоохранительные органы нашли 79 монет на антикварном рынке, после чего получили подтверждение от французских коллег, что это именно украденные экспонаты. "Коллекция была возвращена, несмотря на все геополитические сложности", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ни один музей мира не застрахован от краж, и худшее, что можно сделать в этой ситуации, - "злорадствовать и набирать политические очки, унижая коллег по цеху". "Наверное, сегодня Франция переживает не лучшие времена. Преступления против культуры - это свидетельство слабости политического режима в стране, и то, что ограбления происходят с интервалом в несколько часов, - даже не диагноз, а приговор социальному климату и атмосфере французского общества", - сказал гендиректор "Росизо".

Он выразил опасение, что похищенные экспонаты могут уйти на черный рынок. По его словам, в лучшем случае понадобятся десятки, а то и сотни лет, прежде чем они вернутся в общедоступное культурное пространство. "Версию о "переплавке на металл" вряд ли стоит рассматривать всерьез; для этого куда проще ограбить любой парижский ломбард", - заключил собеседник агентства.

Об ограблениях

Предположительно, воры проникли в "Дома просвещения Дени Дидро" в ночь с 19 на 20 октября. Входная дверь была взломана, а витрина разбита. Музей закрыт для посещения. Министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что в этот день четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией розыск преступников пока не дал результатов.

