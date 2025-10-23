Поэт Кравченко впервые выступит с поэтическим концертом в Хабаровске

Автор прочитает свыше 20 стихотворений

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Современный поэт Дмитрий Кравченко впервые выступит в Хабаровске с поэтическим концертом "Бога не видно, но я его вижу?" в рамках гастрольного тура, там он прочитает свыше 20 стихотворений. Об этом автор сообщил на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной масштабному гастрольному туру представителя современной поэзии.

"Программа состоит из стихотворений про разные города. В Хабаровск я привезу 30 стихотворений, ждем около 200 зрителей. Я бы с удовольствием посетил еще Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, но все зависит от аудитории и, наверное, организаторов, чтобы все это сделать хорошо. Вчера во Владивостоке на концерте было около 400 человек. Это замечательно", - рассказал Кравченко.

Он отметил, что в этом году на Дальний Восток он приехал с новой концертной программой. "Людям на концерте стоит ждать настоящей поэзии, которая сделает им такой большой тур по нашей стране вместе со мной. Вы прокатитесь по нашей стране, посмотрите ее красоты, узнаете немного о классиках, интересные факты из их жизни. Где-то посмеетесь, где-то поплачете, а может быть даже и поучаствуете в программе вместе со мной", - рассказал поэт.

Кравченко признался, что он размышляет над тем, как обеспечить иностранцам возможность почувствовать всю красоту русской поэзии. "У меня были концерты за границей, но все эти концерты были для русскоязычной аудитории. Как бы, наверное, грустно это не звучало, вряд ли иностранец поймет, что мы хотим сказать нашим языком и передать все в глубину тех чувств и эмоций сейчас. Кто-то пытался переводить мои тексты на другие языки, но я не могу этого оценить, потому что я не носитель языка. И поэтому, если бы были программы для иностранцев, синхронный перевод, например, то было бы хорошо. Я пока не знаю, как сделать так, чтобы иностранцы тоже почувствовали всю красоту нашей русской поэзии", - заключил он.