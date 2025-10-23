В Москве на "Ночи искусств" запланировали около 350 событий

Основная часть мероприятий состоится 3 ноября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ежегодная акция "Ночь искусств", участников которой ждут концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы, творческие встречи и другое, пройдет в Москве 3 и 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Всего запланировано порядка 350 событий. Их посвятят Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Основная часть мероприятий намечена на 3 ноября. Например, в этот день в музее Николая Островского пройдет концерт "Мелодии советского кино". В Государственном Дарвиновском музее может будет увидеть световидеомузыкальную программу о развитии жизни на Земле. В парке "Зарядье" организуют творческую встречу, посвященную особенностям работы художников по костюмам.

Музей-заповедник "Царицыно" проведет обзорные прогулки после заката, а в Московском музее современного искусства расскажут о культурном коде русского авангарда. Кроме того, в культурном центре "ЗИЛ" состоится концерт "Патриоты России". Все вокальные и танцевальные номера станут данью памяти подвигам героев Великой Отечественной войны.

Часть событий "Ночи искусств" будет посвящена юбилеям известных деятелей культуры. Например, 4 ноября детская музыкальная школа имени А. Н. Александрова представит концертную программу к 185-летию Петра Чайковского. А на Страстном бульваре разместится фотовыставка, подготовленная к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой.